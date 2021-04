LECCE – Epico Play, parte il primo canale tematico dedicato ai giallorossi

Si chiama “Epico Play” il primo canale tematico dedicato completamente all’Us Lecce. Dal 12 aprile prossimo, come comunica la società, partiranno le riprese di una troupe dedicata che seguirà la squadra, passo passo, per immortalare i momenti più importanti del ‘dietro le quinte’ dei giallorossi.

Le riprese, poi, daranno vita ad una vera e propria docu-serie sulla squadra. Oltre a monitorare costantemente i propri beniamini, la piattaforma mobile Epico Play offrirà anche la possibilità di interagire coi calciatori o con lo staff, di ricevere una video-chiamata con il calciatore preferito (o con l’allenatore), di porre delle domande specifiche alle quali, a seconda del numero di voti ricevuti, seguiranno le risposte dei diretti interessati, e tanto altro.