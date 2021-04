MOTORI – Tante le novità per la 53ª edizione del Rally del Salento

Si avvicinano la date della 53esima edizione del Rally del Salento (21-22 maggio), organizzato, con cura, da Automibile Club Lecce. L’evento conferma la validità per il Campionato Italiano Wrc, di cui sarà la seconda delle sette prove, ma, oltre all’abbinamento alla Coppa Rally AciSport Settima Zona coefficiente 1,5, quest’anno costituirà anche il palcoscenico della quinta prova (unica in Italia) del Campionato Centro Europa Fia Cez. Un riconoscimento internazionale che trova riscontro nella soddisfazione del numero uno di Automobile Club Lecce, Aurelio Filippi Filippi: “Siamo felici ed orgogliosi di essere tornati dopo oltre un decennio ad avere la validità internazionale, è un riconoscimento che va ai nostri sforzi volti a mantenere viva la lunga tradizione motoristica del nostro territorio”.

Anche quest’anno si correrà, a margine, il Rally storico col doppio transito a Palombara, Ciolo e Specchia (71,38 km cronometrati). Il percorso del Rally del Salento, invece, è stato leggermente rivisitato, riducendo da dieci a nove il numero di prove speciali complessive. Confermate la prova spettacolo sulla Pista Salentina, il triplice passaggio su Palombara e Ciolo e la riduzione a soli due transiti a Specchia, per un totale di 96,65 km cronometrati, su una distanza complessiva di 301,02.

Il quartier generale sarà il Circuito Internazionale Karting Pista Salentina di Torre San Giovanni, marina di Ugento. La gara, in base alle attuali disposizioni normative, sarà vietata al pubblico. Aci Sport Tv, nuovo canale tematico Aci, presente nel bouquet Sky al canale 228 e visibile anche in streaming sul sito www.acisport.it, seguirà l’evento con particolare attenzione, al apri delle pagine social. Il punto di riferimento per tutti, resta il sito ufficiale www.rallydelsalento.eu, coi rispettivi canali social.

(foto: Fontana-Arena, vincitori nel 2019 – ©L. D’Angelo)