CASARANO – Orlandi: “La corsa al vertice? Nessuno ha ancora vinto nulla, i conti si fanno alla fine”

Casarano-Fidelis Andria, derby che richiama altre categorie, è il match-clou della 25esima giornata di Serie D/H. le due squadre sono separate da un solo punto in classifica (40 le Serpi, 39 i biancazzurri) ma i salentini devono recuperare ancora due gare e possono ancora considerarsi la principale antagonista alla capolista Taranto.

Contro l’Altamura, una settimana, fa, è arrivato il primo stop della gestione Nevio Orlandi (in foto) che, dalle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno, fa il punto della situazione: “I pericoli che incontreremo contro l’Andria sono quelli che si incontrano contro qualsiasi squadra. Il nostro girone è veramente tosto, anche quei team che navigano nei quartieri ba1ssi della classifica possono farti lo scherzetto. L’Andria è molto organizzata, ma dipenderà soprattutto da noi. Dobbiamo avere moltissima attenzione e far apparire chiaramente la qualità della nostra squadra. Non possiamo concedere un gol come quello regalato all’Altamura e quando ciò accade è un errore dell’intera squadra. Vanno comunque evitati errori in fase realizzativa, non puoi buttare alle ortiche così tante occasioni. La corsa al vertice? Può ancora succedere di tutto. Nessuno ha ancora vinto nulla, fino a quando la matematica non dice il contrario, e noi abbiamo due partite da recuperare, contro Nardò e Gravina. I conti si fanno alla fine ma noi non dobbiamo sbagliare“.