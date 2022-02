SERIE B – Parte la 23ª: Alessandria-Lecce, arbitra Manganiello (quel rigore di Babacar…). Il programma e gli arbitri

Settimana fitta d’impegni per la Serie B. Alle 18.30 di questo pomeriggio prenderà il via la 23esima giornata, quarta di ritorno. Sei gare oggi, quattro domani, sempre alla stessa ora.

Per il Lecce c’è l’ostacolo Alessandria, che, pochi giorni fa, ha messo i brividi al Brescia, poi riuscito a pareggiare in extremis. I giallorossi devono riprendere confidenza coi tre punti, che mancano da due partite, nelle quali la Cremonese, invece, ha fatto il pieno, recuperano quattro lunghezze. La classifica vede in testa la squadra di Baroni con un punto su Pisa (che non vince da quattro gare e che gioca in casa col fanalino di coda Vicenza) e Cremonese (allo “Zini” contro il Parma). Per il Brescia non sarà facile in quel di Crotone, contro una squadra a caccia disperata di punti per tirarsi fuori dalle zone pericolose della classifica. Il Monza farà visita ad una Ternana che sembra in ripresa, mentre per il Benevento ci sarà l’Ascoli al “Vigorito”.

Una giornata, quindi, da prendere con le dovute attenzioni, sia per la difficoltà che Coda e compagni troveranno al “Moccagatta“, sia per gli intrecci che il calendario offrirà. All’andata, il Lecce colse la sua prima vittoria stagionale dopo una sconfitta e tre pareggi, e lo fece in un modo che definire “rocambolesco” sarebbe riduttivo. Tuia portò subito avanti i salentini, ma ci fu l’immediato pari di Corazza. In avvio di ripresa, poi, l’Alessandria mise la freccia con Ba, ma le sorprese erano state riservate tutte per i minuti finali. Entrò in campo Rodriguez e firmò il 2-2 a due minuti dalla fine. Quindi, nel lungo recupero concesso dall’arbitro, Coda ci mise lo zampino per il 3-2 finale, al sesto di recupero. Una vittoria che lanciò il Lecce verso un poker di successi e, in generale, verso una striscia di 15 risultati utili consecutivi che ha poi lanciato la squadra nelle sfere altissime della graduatoria.

Occhio all’Alessandria di Moreno Longo che, nell’ultimo mese, ha battuto il Benevento in casa e ha fermato Pisa e Brescia, inchiodandole sul pareggio. Una squadra da non sottovalutare che non regalerà nulla.

Solo tre i precedenti tra Alessandria e Lecce nel capoluogo piemontese: due sconfitte a cavallo tra anni ’40 e ’50 e uno 0-0 nei playoff di Serie C, nel giugno 2017 (dati wlecce.it).

Dirigerà la partita del “Moccagatta” il signor Manganiello di Pinerolo (ma originario del cilentano), arbitro di Lazio-Lecce 4-2 (e dell’errore tecnico commesso in occasione del rigore di Babacar, non fatto ripetere) e di Lecce-Spal 1-2 dell’aprile 2021, sconfitta che poi diede vita al pessimo finale di campionato della squadra allora allenata da Eugenio Corini.

Il programma e le designazioni della 23esima:

mar. ore 18.30

Cosenza-Perugia: Juan Luca Sacchi di Macerata (Lombardi-Liberti; IV Grasso; VAR Pezzuto-Lombardo)

Cremonese-Parma: Francesco Cocco di Reggio C. (Passeri-Di Monte; IV Rutella; VAR Mazzoleni-Affatato)

Pisa-LR Vicenza: Antonio Di Martino di Teramo (Marchi-D’Ascanio; IV Bitoni; VAR Aureliano-Bottegoni)

Pordenone-Cittadella: Simone Sozza di Seregno (Berti-Bercigli; IV Iacobellis; VAR Minelli-Ranghetti)

Spal-Reggina: Niccolò Baroni di Firenze (Raspollini-Nuzzi; IV Delrio; VAR Fabbri-Grossi)

Ternana-Monza: Francesco Meraviglia di Pistoia (Di Gioia-Vigile; IV Kumara; VAR Di Paolo-Margani)

—

mer. ore 18.30

Alessandria-Lecce: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Vecchi-Scatragli; IV Giordano; VAR Serra-Imperiale)

Benevento-Ascoli: Alberto Santoro di Messina (Cipressa-Barone; IV Ancora; VAR Dionisi-Lanotte)

Crotone-Brescia: Manuel Volpi di Arezzo (Di Iorio-De Meo; IV Baratta; VAR Massimi-Scarpa)

Frosinone-Como: Valerio Marini di Roma 1 (Del Giovane-Di Giacinto; IV Taricone; VAR Camplone-Sechi)

—

CLASSIFICA: Lecce 42 – Cremonese e Pisa 41 – Brescia 40 – Monza 38 – Benevento e Frosinone 37 – Perugia 34 – Ascoli 33 – Cittadella 32 – Parma, Como, Ternana 28 – Reggina 26 – Spal 23 – Alessandria 22 – Cosenza 19 – Crotone 14 – Vicenza e Pordenone 12.

(foto: sullo sfondo, l’arbitro Manganiello – ph Coribello/SalentoSport)