EVENTI – A Taranto ritorna “Fuori…gioco!”, il progetto educativo per i detenuti: tutte le info

Dopo la pausa per gli anni di Covid, ritorna il progetto formativo “Fuori…gioco!”, ideato dall’Aps Fuorigioco, patrocinato dal Ministero della Giustizia, Regione Puglia, Comune e Provincia di Taranto e Associazione Nazionale Magistrati e realizzato in collaborazione con diverse associazioni ed enti vari. L’obiettivo dell’evento è di trasmettere ai reclusi i valori dello sport come il rispetto delle regole e dell’avversario.

Il direttore del Penitenziario di Taranto, dott. Luciano Mellone, ha accolto favorevolmente la riproposizione del progetto da parte del suo ideatore e coordinatore, avv. Giulio Destratis, presidente dell’Aps Fuorigioco.

Dopo un incontro preliminare, in cui si è illustrato ai detenuti lo sviluppo delle attività progettuali, tenutosi alla presenza dell’Ispettore capo di Polizia Penitenziaria, Domenico Madeo, del dott. Vitantionio Aresta e della dott.ssa Doriana De Gaetani dell’Area Trattamentale dell’istituto, è partita la fase didattica che prevede lo svolgimenti di una serie di lezioni di aula all’interno del carcere, in cui si trattano tematiche riguardanti le tecniche e le tattiche di gioco, la giustizia sportiva, gli aspetti civili e penali relativi alla pratica sportiva, l’ordinamento federale e la traumatologia sportiva.

La seconda fase pratica prevede allenamenti di gioco e, soprattutto, un appuntamento unico in Italia: lo svolgimento del torneo di calcio quadrangolare tra le rappresentative di Magistrati, Avvocati, Agenti penitenziari e Detenuti, che si sfideranno all’insegna del fairplay sabato prossimo, 22 giugno, con calcio d’inizio alle 17.30 sul manto dello Iacovone di Taranto.

Nel corso delle attività già svolte sono intervenuti volti noti del calcio italiano come Pierluigi Orlandini, Giampaolo Spagnulo e Antonio Di Gennaro. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà martedì prossimo, 18 giugno, alle 11.30, presso il Salone degli Specchi del Comune di Taranto. Tra gli altri, interverranno anche Roberto Donadoni, ex calciatore di Milan e della Nazionale italiana, e Renato Olive, ex capitano di Perugia e Bologna ed ex calciatore del Lecce.