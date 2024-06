LECCE – Accelerata per Tete Morente: a breve firma e visite mediche

Jose Antonio Morente Oliva, più semplicemente Tete Morente, è a un passo dalla firma con l’Us Lecce.

Nelle ultime ore sembra che la trattativa, già intavolata da diversi giorni, abbia subito una netta accelerazione, tanto che si prevede che lo spagnolo possa arrivare a Lecce già a inizio della prossima settimana per la firma del contratto e le classiche visite mediche di rito.

Classe 1996, esterno d’attacco di piede destro ma in grado di giocare su entrambi i fronti, alto 184 cm, Morente è cresiuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid, con cui ha anche esordito in Youth League nel 2014/15. Dopo un’annata all’Atletico Baleares, in terza serie nazionale, approda al Tarragona nel 2017/18 in Seconda Divisione, ove rimane per un anno e mezzo giocando una quarantina di partite ufficiali con soli tre gol. Poco fortunate e prolifiche le esperienze al Lugo e al Malaga. La svolta arriva nel 2020/21 col passaggio all’Elche, l’esordio in Liga con 140 partite ufficiali, 18 reti segnate (otto nella scorsa stagione, ma in Seconda Divisione) e dieci assist.

Quello di Tete Morente sarebbe il secondo arrivo ufficiale del mercato 2024/25 dopo quello di Balthazar Pierret.