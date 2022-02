VOLLEY A3/m – Galatina all’ultimo respiro contro Ottaviano, continua la risalita in classifica

A distanza di quasi un mese dall’ultima gara giocata, Efficienza Energia Galatina ritorna in campo e batte Ottaviano al termine di una gara tiratissima.

Lo scorcio di una tribuna generosa di presenze che offre il PalaIngrosso, rispetto alle precedenti esibizioni di Efficienza Energia, lascia ben sperare nel riscaldamento pre gara. I tifosi più affezionati rispolverano tavolette e trombe acustiche, che solo il sapore della vittoria ha il potere di amplificarne i decibel, trasformandoli in spinta adrenalinica. Poi si spera di cavalcare l’effetto scia del fuori dal tunnel (vittoria contro Modica), anche se la lunga pausa tra rinvii e sosta di turno può avere affievolito la carica.

Al fischio d’inizio non c’è tempo di dare priorità ad una di queste opzioni perché è già battaglia in campo: obiettivo vittoria.

Ci sono volute ben due ore e venti minuti per arrivare ad un tie break tiratissimo (17-15) che alla fine ha gratificato Galatina, ma non ha affatto mortificato Ottaviano anzi, ne ha esaltato le pregevolezze tecniche del sestetto, con Buzzi e Pizzichini un gradino su tutti.

I set – L’esplosività di Ruiz, un ritorno il suo sul parquet di Taviano di cui ha vestito la maglia nel 2018, manda in vantaggio gli ospiti (7-9) che subiscono il sorpasso da Giljanovic e Buracci (15-12). Poi lo spagnolo accusa un infortunio al polpaccio, Ammirati lo rileva e dà il via ad un break di +3 punti che riporta la gara in parità(18-18). Svettano a muro Antonaci e Buracci (21-19), Pizzichini forza e sbaglia il servizio, un ace di Giljanovic ed un muro-cielo di Pingu su Buzzi decretano per 25-20 la vittoria bluceleste nel primo parziale.

II set – Molto aggressiva la formazione di mister Mosca che infila un break di + 6 trascinata da un Lucarelli super (6-9) a cui rispondono capitan Buracci (5 i suoi punti in questa frazione) e le due murate di Antonaci su Buzzi ed Ammirati. Perde in lucidità la formazione di mister Bua che sembra in affanno fisico, con Lotito che trova argini invalicabili e con Giljanovic che prova rifiatare. Il divario a favore dei napoletani (18-21) si mantiene su un +3 a cui Ammirati con un rush finale dà corpo, portando i suoi a pareggiare i set (20-25).

III set – Sestetti guardinghi ma determinati nei continui cambi palla, ben otto consecutivi, che cristallizzano il punteggio sul 12 pari. Giljanovic mettea segno in questa prima frazione ben cinque attacchi, di cui due pipe, poi sale in cattedra Pizzichini(6 i suoi punti) che stoppa prima Buracci e poi Lotito. Non sono da meno Buzzi e Lucarelli che serviti alla grande da Tulone su ricezione millimetrica di Titta e Settembre, volano con un margine di sei punti (16-21) verso la vittoria nel terzo set. Ed è proprio l’opposto ottavianese, autore di ben 6 punti, a rispondere alle conclusioni di Antonaci e alla pipe del croato per il 20-25 che porta Ottaviano al sorpasso per due set ad uno.

IV set – Conciliabolo prima del fischio d’inizio tra mister Bua e il gruppo con dispensa di suggerimenti, accorgimenti e modalità di gestione del gioco. Lotito sembra il destinatario di particolari input che il tecnico siciliano gli riserva. Lucarelli da un versante e Giljanovic dall’altro tengono in equilibrio il punteggio (7-7).Titta è un’autentica piovra calamitata in difesa, ma Antonaci e Giljanovic fanno saltare il banco capitalizzando gli errori in sequenza di Lucarelli, Ammirati, Pizzichini e Tulone con un +4 che Lotito incrementa con un ace per il 15-11. Il laterale gioca di fino, fa valere la sua manualità e scatena un indiavolato Antonaci che piazza due muri cielo prima su Lucarelli poi su Settembre, con un piano di respinta perfetto: ed è 19-12. Non ci sta Ottaviano: Pizzichini prova a rispondere, ma nonostante ben quattro errori dei galatinesi sono Buracci e Lotito a chiudere il set (25-17). Tutto è rimandato al tie break.

V set – Violenta accelerata iniziale di Efficienza Energia per un 7-3 in cui capitan Buracci non sente il peso della fatica, servito da un ordinatissimo Latorre. Sembra una questione personale quella che si sviluppa tra Antonaci e Pizzichini che subisce un’altra stoppata, la settima personale per il centrale galatinese che impreziosisce la sua gara con un ottimo 55% di attacchi realizzati. Il ritorno della Gis Ottaviano è affidato ancora ai due centrali con Buzzi più realizzativo e Pizzichini che pareggia l’ace di Buracci (13-13). Giljanovic non trema e segna il quattordicesimo punto. Mister Bua alza il muro, fuori Latorre dentro Lentini ma Lucarelli va segno (14-14) con Lotito che risponde con un super muro (15-14). Finale al cardiopalma con Lucarelli che non si risparmia e mette giù la parità (15-15). L’errore di Tulone al servizio ridà energie positive ai galatinesi. Si assegna il premio della vittoria Pietro Luca Latorre con un ace che fa sobbalzare l’intera panchina bluceleste. Ed è vittoria.

Efficienza Energia ha cambiato pelle. Certo il cambio tecnico è stato motivazionale e ben accettato dal gruppo, che ha risposto come mai aveva fatto prima. Poi l’innesto di uno schiacciatore ricettore da palla alta e mano pesante, ha fortificato un Sardanelli sempre più padrone della sua area difensiva.

Il tempo di tirare il fiato e mercoledì 16 alle ore 20 si scende in campo a Marigliano, per il recupero della seconda giornata di ritorno contro il sestetto di mister Cirillo. La risalita può continuare.

IL TABELLINO

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA-GIS FALU’ OTTAVIANO 3-2

(25-20, 20-25, 20-25, 25-17, 17-15)

GALATINA: Pepe 4, Lotito 12, De Matteis, Giljanovic 23, Calò, Luceri (ne), Sardanelli (L), Latorre 1, Antonaci 13, Lentini, Buracci 22. All. Bua.

OTTAVIANO: Lucarelli 22, Ammirati 7, Tulone 2, Ambrosio(ne), Buzzi 16, Titta(L), Pizzichini 14, Settembre 12, Coppola, Ruiz 5 All. Mosca.

RISULTATI (giornata 6ª rit.): Modica-Tuscania rinviata, Aci Castello-Palmi rinviata, Aversa-Aurispa L. Lecce 3-1, Galatina-Ottaviano 3-2, Marigliano-Massa L. 1-3, Sabaudia-Casarano rinviata. Riposa Marcianise.

CLASSIFICA: Aversa 38 – Aurispa L. Lecce 35 – Aci Castello 35 – Tuscania 30 – Palmi 29 – Casarano 26 – Modica 23 – Massa L. 23 – Marcianise 19 – Ottaviano 18 – Sabaudia 17 – Galatina 9 – Marigliano 4.

PROSSIMO TURNO (7ª rit. – 20 feb.): Tuscania-Galatina, Marigliano-Modica, Aurispa L. Lecce-Sabaudia, Palmi-Ottaviano, Casarano-Aci Castello, Massa Lubrense-Marcianise. Riposa Aversa.

