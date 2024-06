BEACH TENNIS – A Torre San Giovanni il 16° Torneo internazionale Itf – 3° Memorial Cristiano Tricarico

Sulla sabbia di Lido Onda Marina a Torre San Giovanni, marina di Ugento, è tutto pronto per 16esima edizione del Torneo internazionale di beach tennis BT50, terza edizione del Memorial Cristiano Tricarico, in programma da venerdì 21 a domenica 23 giugno. Il montepremi è di 5mila euro.

La manifestazione è inserita nel calendario Itf e vedrà la partecipazione di alcuni dei giocatori di beach tennis più famosi del mondo. Le partite si giocano nel formato del doppio maschile, femminile e misto. Sono previsti anche diversi eventi collaterali a supporto per coinvolgere il pubblico in un’atmosfera festosa.

In programma, nei giorni di sabato e domenica, anche un doppio misto Itf e un torneo Open Fit. Grande entusiasmo per gli organizzatori, e in particolare per il direttore del torneo, Aurelio Congedi, per l’aumento della popolarità di questa tappa del circuito di beach tennis a Ugento.

Le quote delle iscrizioni saranno parzialmente devolute alla Lilt (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) e a Cuore Amico.

Info: 329 6249156 – 334 6404019; ugentobeachtennis2017@gmail.com; @beachtennisugento