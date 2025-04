CASARANO – Di Bari: “Col Manfredonia sarà difficilissima ma dobbiamo pedalare ancora più forte…”

Nel post derby con l’Ugento, mister Vito Di Bari ha parlato anche dello sprint finale che attende il suo Casarano: “La squadra è partita bene, abbiamo saputo soffrire dopo l’1-1 dell’Ugento, nel secondo tempo poi è stato il solito Casarano. Peccato per il gol subito nel finale. Si va verso fine campionato, c’è tensione, noi dobbiamo sempre essere positivi e propositivi. Sono contento di ciò che stiamo facendo. Era l’Ugento che mi aspettavo, siamo stati bravi a prepararla, anche se in occasione del gol del loro pareggio siamo stati un po’ polli. Loro hanno giocatori bravi nel palleggio e sono una squadra tignosa. Nello spogliatoio ho chiesto ai miei di restare calmi e di fare ciò che sappiamo fare, cosa che hanno fatto, abbiamo creato tantissimo e vinto meritatamente. Godiamoci questo momento. Loiodice? Su questo tipo di campi sintetici si esalta, nel primo tempo forse era troppo largo, gli ho chiesto di venire più dentro al campo ed è stato più pericoloso. La squadra sta dimostrando di volere quest’obiettivo, dobbiamo continuare così anche domenica prossima. Barone e Milicevic? Sono giovani di alta prospettiva purché riescano a rimanere umili, ma sono il nostro valore aggiunto. Ci mancano cinque partite difficili, sappiamo bene che chi si deve salvare non lascerà giocare facilmente. Col Manfredonia sarà una partita difficilissima. C’è rispetto per tutti ma noi siamo il Casarano, abbiamo un entusiasmo pazzesco. Complimenti ai tifosi che ci hanno raggiunto in massa a Ugento, valore aggiunto anche loro. Da trent’anni ci si aspetta questa promozione, ora è normale che qui dobbiamo accelerare. Ai miei dico sempre che ci troviamo in montagna in salita e dobbiamo pedalare ancora più forte per raggiungere la vetta“.