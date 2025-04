BASKET C/m – LSB Lecce lotta ma non basta, Brindisi incassa i due punti

La Cce Scuola di Basket Lecce scivola sul parquet del Pala Melfi di Brindisi per 86-66 e resta a quota 30 punti in classifica. Dopo il successo casalingo ottenuto contro Potenza, i biancazzurri guidati da coach Daniele Michelutti non sono riusciti ad avere la meglio a cospetto della Gav Web Agency Brindisi, in occasione della 11esima giornata di ritorno del campionato maschile interregionale di serie C. I salentini hanno dovuto fare i conti con alcune assenze importanti e con l’infortunio di Nemanja Dosic avvenuto dopo appena 2 minuti di gioco. E le defezioni di Alex Ouandie, Riccardo Esposito e l’infortunio di Federico Ingrosso sul 55-53 hanno pesato nell’economia della contesa.

Mancanze che alla lunga hanno depotenziato la forza d’urto della compagine leccese. I padroni di casa hanno fatto la differenza con un Kibildis da 32 punti ed una buona organizzazione difensiva. Tuttavia i viaggianti sono stati in partita per quasi tutto l’arco della gara, salvo poi desistere nel quarto periodo. Le buone prestazioni di capitan Mocavero, Ingrosso (finché è stato in campo) e Vidakovic, autori rispettivamente di 16, 15 e 14 punti, non sono bastate a portare a casa due punti che avrebbero fatto il paio con la vittoria conquistata nel turno precedente.

Archiviata la gara in terra brindisina, per la Cce Lsb Lecce del presidente Sandro Laudisa è già tempo di tornare a lavorare, in vista della partita casalinga contro Francavilla Fontana, in programma domenica prossima al “San Giuseppe da Copertino” con palla a due alle 17. “La squadra finché ne ha avuto a provare a lottare – dichiara coach Michelutti a fine gara -. Chi è stato chiamato ha sostituire infortunati e squalificati ha dato il proprio contributo alla causa con grande impegno e senso di appartenenza. Adesso però non è un momento facile. Bisogna stare uniti e cercare di recuperare il prima possibile tutti gli infortunati per arrivare nelle migliori condizioni possibili ai playoff. Nel frattempo penseremo ad una gara alla volta per concludere nel miglior modo possibile la stagione regolare”.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

IL TABELLINO

BRINDISI-LSB LECCE 86-66

(19-17, 43-37, 58-53, 86-66)

BRINDISI: Polifemo 11, Jallow 2, Valente 4, Flores, Guadalupi 11, Guido 14, Calcagni 2, D’Avanzo, Pulli 10, Quaranta, Kibildis 32. All. Laghezza

CCE LSB LECCE: Murrone 2, Cruciani, Ingrosso 15, Capoccia, Renna 7, Cantagalli 8, Mocavero 16, Laudisa 2, Vidakovic 14, Dosic 2, Busetta. All. Michelutti.

ARBITRI: Emanuele Agresta di Brindisi e Marco De Pascalis di Lecce.

—

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 11 rit.): Assi Brindisi-LSB Lecce 86-66, Cus Foggia-V. Castellaneta 106-102, B. Francavilla-NP Monteroni 69-63 dts, Fasano-Barletta 83-70, F. Trani-NV Mesagne 55-68, Molfetta-Corato 54-63.

CLASSIFICA: NV Mesagne, Castellaneta 32 – LSB Lecce 30 – Molfetta 28 – Cus Foggia, NP Monteroni 26 – Assi Brindisi 24 – Fasano, Francavilla 22 – Potenza, Corato 18 – Barletta 6 – F. Trani 4.

PROSSIMO TURNO (6/4): Barletta-Molfetta, Corato-Cus Foggia, LSB Lecce-Francavilla, NV Mesagne-Fasano, Monteroni-Trani, AB Potenza-Assi Brindisi.