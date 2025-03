PROMOZIONE/B – Taurisano, Otranto e Terre di Acaya: domenica coi tre punti. I tabellini della 29ª

Sestultimo turno in Promozione pugliese girone B col Taurisano che torna a vincere tenendo a distanza di due punti l’Otranto (i granata, però, devono recuperare, il 13 aprile, il match contro il Copertino). Importante successo in zona playoff del Terre di Acaya e Roca che rimonta e sorpassa il Matino. Bene anche il Leverano che, dopo la delusione della finale di Coppa Italia persa contro il San Marco in Lamis, si riscatta battendo di misura il Putignano. Terza vittoria consecutiva per il Maglie, quarta nelle ultime cinque: i giallorossi si mister Giuliatto si sbarazzano, senza problemi, del Crispiano.

In coda sembra ormai andato il Veglie che è -12 dalla terzultima piazza occupata dal Grottaglie, vittorioso proprio a Veglie per 1-0. Fermo anche il Tricase, punti importanti per il Mesagne contro i Refugees.

I tabellini della 29esima giornata

—

CAROVIGNO-TAURISANO 0-2

RETI: 37′ pt Mingiano, 13′ st Sansò

CAROVIGNO: Lamarina, Sbano (25′ st Cardellicchio), Perrone M. (36′ st Leo), Marino, Talò, Perrone A., Kaba, Odone, Diwouta, Greco (32′ st Albano), Turco F. (1′ st Turco M.). All. Crescenzio.

TAURISANO: Rollo, Quaranta, Mele, Sansò, Cavalieri, Pasca, Di Giulio (43′ st Angelini), Maiolo (36′ st Quarta), Mingiano, Bruè, Delgado. All. Manco.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

LEVERANO-R. PUTIGNANO 1-0

RETI: 42′ st Laena

LEVERANO: Bruno, Manca, Rutigliano, Valentino, Soriano, Pasculli, Sanyang, Spedicato (6′ st Pinto), Quarta, Laena, De Luca. All. Pedone.

R. PUTIGNANO: Angelini, Vinella, franchini, Sportelli, Palazzo A., Daddato, Casulli (15′ st Calio), Daugenti, Laera, Nitti, Di Cosola. All. Palazzo F.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

A. TOMA MAGLIE-CRISPIANO 2-0

RETI: 25′ pt Duarte, 24′ st Fernandez

A. TOMA MAGLIE: Carretta, Tecci, Gningue, Galvez, Amato, Castellaneta, Ongania (10′ st Marrocco), Diaz, Fernandez, Mossolini, Duarte. All. Giuliatto.

CRISPIANO: Annicchiarico, Paciulli, Leggieri, Magli, Cissè, Bello, Nasole (15′ st Caminiti), D’Angelo, Del Sole, De Bartolomeo, Palumbo. All. Peluso.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

—

ATL. TRICASE-CD OTRANTO 0-1

RETI: 30′ st Tourè

ATL. TRICASE: Recchia, Buttera, Turco, Giannelli, Zocco, Palumbo (37′ st Cantellanos), Caputo (34′ st Puzzovio), Esposito, Ciriolo (43′ st Corvaglia), De Giorgi (1′ st Maglie). All. Toma.

CD OTRANTO: Caroppo, Dollorenzo, Vigliotti, Negro, Piccinni, Conte Sall (41′ st Mauro), Valentini Matteo, L. Martin (30′ st Valentini Man.), Pietrangelo, Tourè. All. Mazzeo.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

(US CD Otranto) – Il Città di Otranto batte più tre. La conclusione vincente di Tourè a ridosso della mezz’ora del secondo tempo basta per espugnare Tricase: finisce 1-0 al “San Vito” con i biancazzurri adriatici che conservano la seconda posizione in classifica. Scesa in campo molto rimaneggiata a causa degli infortuni, fuori per problemi fisici di vario genere Taveri, Beron, Piccinno, Marzo oltre allo squalificato Liquori, l’undici allenato da mister Vincenzo Mazzeo si presenta con cinque under dal primo minuto al cospetto di un avversario affamato di punti. Pronti via e già al 2’, gli ospiti vanno vicini al vantaggio: Lautaro Martin si presenta per vie centrali davanti al portiere ma, complice un terreno di gioco reso insidioso dalla pioggia degli ultimi giorni, perde l’attimo giusto e spara sul portiere in uscita. La partita scorre via equilibrata, ma è sempre l’Otranto a rendersi pericoloso. Al 25’si accende sulla sinistra Sall, il classe 2009 entra in area e calcia di sinistro, un difensore contra la battuta e manda in angolo. Il Tricase del primo tempo è in una deviazione sottomisura che non centra il bersaglio e in un tiro di Ciriolo che finisce fuori deviato da un difensore idruntino. L’inizio della ripresa è tutto di marca locale, a illuminare la scena è Vatavu che prima pesca Ciriolo, attento Caroppo nell’uscita e poi accende un’altra azione dalla quale l’Otranto in qualche modo si salva. A rompere in maniera definitiva l’equilibrio, al 29’del secondo tempo il lampo di Tourè. Una velenosa punizione mancina di Vigliotti impegna Recchia con la retroguardia tricasina non riesce ad allontanare la sfera. Sul versante destro dell’area di rigore è Lautaro Martin a conquistare il pallone, assistenza per il compagno di reparto che insacca indisturbato in mezza girata. Il Tricase non riesce a organizzare una vera e propria reazione, l’Otranto controlla e conduce in porto una vittoria importante. Sono ora 63 i punti in classifica. Domenica prossima nell’ultimo match prima della sosta pasquale al “Nachira” arriva il Copertino.

—

TERRE DI ACAYA E ROCA-V. MATINO 2-1

RETI: 21′ pt Pirretti (M), 23′ st Pellè (T), 30′ st Tourè (T)

TERRE DI ACAYA E ROCA: Dima, Mingiano, De Nigris, Sindaco, Trovè, Pellè, Murrone, Plevi, Luperto, Rutigliano, De Giorgi. All. Greco.

V. MATINO: Russo, Suppressa, Monteleone, De Vito, Maruccia, Perrone, Elia (20′ st Maraschio), Giannuzzi, Nestola, Pirretti, Villani. All. Cimarelli.

ARBITRO: Matera di Bari.

—

COPERTINO-V. LOCOROTONDO 2-1

RETI: 29′ pt Conte (C), 34′ pt Lacirignola (L), 45′ pt Almeyra (C)

COPERTINO: Sciuscio, Fontanella, Della Bona, Bruno, Stella (39′ st Lauti), Conte, Pinto, Mazzotta, Almeyra, Frisenda, Franco. All. Caragiuli.

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Neglia, Colucci, Lacirignola, Prete, Natale, Sory, Pentassuglia, Caruso, Palmisano, Salvi. All. Calabretto.

ARBITRO: Ragno di Molfetta.

—

SAVA-TREPUZZI 1-0

RETI: 40′ pt Margarito

SAVA: Maraglino, Di Maggio (26′ st Fina), Lomartire, Motti (15′ st Malagnino), Danese, Margarito, Narducci, Lotito, Scarci, Riezzo (36′ st Dieme), Sibilla (46′ st Sampietro). All. Colluto.

TREPUZZI: Centonze G., Renna, Centonze F., Riezzo (36′ st Koffi), De mItri, Fracella, Donno (41′ st Camara), Scardia, Cavaliere, Miccoli, Porpora. All. De Nitto.

ARBITRO: Salso di Barletta.

—

VEGLIE-GROTTAGLIE 0-1

RETI: 33′ pt Donia

VEGLIE: Mele, De Vanna, Ligori (32′ st Panzanaro), Cherif, Ribezzi, Del Monte, Corallo, Musardo, Mbengue, Ciucci (16′ st Diop), Fonte. All. Maci.

GROTTAGLIE: Sy, Camassa, Donia, Petrosino, Campana, Orlando, Saponaro (14′ st Ciracì), Motolese, Galeone (50′ st De Vincentis), Moretti, Malundu (9′ st Chiloiro). All. Gamarro.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

—

MESAGNE-R. REFUGEES 3-2

RETI: 16′ pt Assindi (M), 24′ pt e 5′ st Ndoye (R), 38′ pt Manta And. (M), 21′ st Keita (M)

MESAGNE: Sestino, Cidera, Mboupè, Orfano, Lippo, grande, Lovisi (33′ st Gaetano), Assindi, Vantaggiato (10′ st Keita), Sozzo, Manta And. All. Di Serio.

R. REFUGEES: Cissè, Ndaye, Diop, Duku, Gueye M., Gueye B., Ndom, Ouedraogo, Bdoye, Agbere (11′ st Lupo), Thiam. All. Olivieri.

ARBITRO: Vigilante di Taranto.