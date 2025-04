BASKET A2/m – Nardò batte Piacenza e pensa a Cantù. Mecacci: “Ma salvo solo il risultato…”

Vittoria sofferta (74-70) per l’HDL Basket Nardò contro il fanalino di coda Piacenza. Gara che, comunque, ha evidenziato non poche criticità.

L’analisi di coach Matteo Mecacci nel post-gara: “In una giornata così complicata è da salvare il risultato. Questa è la prima partita ‘sudicia’ che vinciamo, una partita sporca che si stava complicando dopo un inizio promettente ma ovviamente falso, che rischiava di lasciare strascichi importanti per il nostro campionato in caso di sconfitta. Poi non sono assolutamente contento di come ha giocato la squadra, né dell’approccio di qualcuno, né di come abbiamo gestito il +5 a un minuto e mezzo dalla fine. Dobbiamo crescere. Come si vince non lo so, ma so come si perde: basta sfilacciarsi, puntare il dito l’un contro l’altro, dire ‘quello non me l’ha passata’ facendo succedere disastri. Io e i miei giocatori vogliamo salvarci e da questo punto di vista dobbiamo crescere. Era importante vincere e lo abbiamo fatto”.

E domani sera arriva Cantù: “Una partita contro un avversario di altro livello qualitativo, senza nulla togliere a Piacenza. Dobbiamo fare meglio le nostre cose, perché quando muoviamo la palla in attacco siamo godibili, mentre quando abusiamo del palleggio diventa un problema. Fatemi ringraziare il pubblico che ha risposto alla chiamata alle armi e nel momento cruciale ci ha dato una grossa mano, mi auguro che sia così anche con Cantù, nelle prossime partite in casa e ovviamente anche nei playout”.