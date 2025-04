Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 30.03.2025

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 30 marzo 2025 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

CASTELLANA: Mattia Polignano (1)

CEDAS AVIO BRINDISI:

CEGLIE:

GIOVANI CRYOS:

GIOVENTÙ PALAGIANELLO: Fabio Colapinto (1)

HELLAS LATERZA: Paolo Criscuolo (all, fino al 03/05/25); Marco Gioscia (1)

LATIANO:

NOICATTARO: Vito M. Gernone (1); Domenico Ardito (1); Antonio Tersini (1)

OSTUNI CALCIO 24:

POLISPORTIVA NOCI:

REAL MOTTOLA:

RINASCITA RUTIGLIANESE:

S. VITO:

SOCCER TEAM FASANO:

STATTE :

—

PRIMA CATEGORIA C

CAPO DI LEUCA: Diego Alfarano (1)

CAROSINO: Alessandro Caputo (1)

CURSI: Gianluca Nocita (1)

DON BOSCO MANDURIA:

FOOTBALL TAVIANO:

GALATONE CALCIO:

GIALLOROSSI ARADEO: Mattia De Donatis (1); Claudio De Pascali (1)

N. AVETRANA:

POL. BAGNOLO: Ammenda di 100 euro; Lorenzo De Vito (1)

POL. GALATONE: Ammenda di 100 euro

RUFFANO: Ammenda di 100 euro

SQUINZANO:

VASTE POGGIARDO 91:

VIRTUS SAN PANCRAZIO: Cosimo Massafra (all., fino al 17/04/25); Vito Macchia (2); Antonio Eleni (1)

—

SECONDA CATEGORIA/B

ARCOBALENO TRIGGIANO:

ATLETICO PEZZE: Alessandro Valente (1)

AVANTI ALTAMURA:

BITETTO:

CITTÀ DI AVETRANA:

DIMATEAM:

KIDS CLUB CONVERSANO:

NEW TEAM CELLAMARE: Michele Annoscia (1)

PRO GIOIA: Domenico Nico (2)

PRO MASSAFRA: Claudio Solito (1)

REAL SANNICANDRO: Andrea Ettorre (all., fino al 03/05/25)

SAN GIORGIO: Michele Brigante (1)

TAF CEGLIE MESSAPICA: Rocco Nardelli (1)

VIRTUS CALCIO MESAGNE: Pierpaolo Maggiore (mass., fino al 03/05/25)

VIRTUS ERCHIE:

—

SECONDA CATEGORIA/C

ATLETICO CARMIANO MAGLIANO:

CITTÀ DI POGGIARDO: Manuel Minnella (dir., fino al 03/05/25); Fabio Scorrano (4); Antonio De Pascalis (1); Santo Monteduro (1); Francesco Circolone (1); Pierangelo Indino (1)

C. SOLETO: Marco Malerba (all., fino al 03/05/25); Giovanni Tundo (1)

GIOVENTÙ CALCIO MURO: Giuseppe Urso (1)

KALE POLIS GALLIPOLI: Simone Protopapa (1); Luigi Bramato (1)

PRESICCE ACQUARICA: Sconfitta 3-0 a tavolino pro-VS Torchiarolo per non essersi presentata in campo nel tempo regolamentare; ammende di 100 euro+100 euro; un punto di penalizzazione in classifica (gara del 27/03); Andrea Scorrano (4 – gara del 30/03)

REAL CELLINO: Cosimo Morleo (1)

REAL NEVIANO: Mattia Cuppone (4); Francesco De Giorgi (1)

SAN DONACI: Fabio Presta (all., fino al 03/05/25)

SOCCER DREAM PARABITA: Vincenzo De Icco (1)

SOCCER GREEN SURBO:

SPONGANO:

SUPERSANO:

VALESIO SPORT TORCHIAROLO: Alessio Patera (1+1); Salvatore Lo Bello (1)