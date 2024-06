TIRO CON L’ARCO – Altri successi e altre medaglie per la Evò Archery Team

Doppio appuntamento agonistico di tiro con l’arco, nei giorni scorsi, per la Evo Archery Team di San Cesario.

A Sant’Egidio alla Vibrata (Te) si è disputata la quarta edizione della Coppa Italia Master; a Spongano, invece, il Campionato regionale Targa.

A Sant’Egidio, competizione Fitarco riservata agli arcieri con 50 anni o più, hanno partecipato circa 300 atleti provenienti da tutta Italia. Sei gli atleti della Evò che hanno conquistato tre prestigiose medaglie: argento per Angela Sicuro nella Over 65; bronzo per Luca Mariani nella 50-54; argento per Benedetto Didonna negli Assoluti.

A Spongano, invece, la piccola Rebecca Trianni si confermava campionessa regionale sia nella classe allieve compound, sia negli assoluti. A completare l’elenco delle medaglie, il bronzo ottenuto da Bruno De Giorgi nella classe master arco nudo.

Prossimo appuntamento per la Evò, sabato 14 e domenica 15 giugno, a Latina, con la finale nazionale del Trofeo Pinocchio cui parteciperò, per il secondo anno consecutivo, la piccola Anna Falsanisi insieme ad altri 14 ragazzi e ragazze della rappresentativa pugliese.