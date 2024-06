CALCIO A 5 – Union Futsal Ruffano è campione provinciale Csi. Pres. Donadeo: “Al lavoro per il salto in C2 federale”

Buona la prima per la Union Futsal. I ragazzi guidati da mister Rocky Ciullo hanno vinto a mani basse il campionato provinciale CSI, accedendo alle fasi regionali, disputate lo scorso 26 maggio a Mesagne, dove hanno dovuto arrendersi in semifinale alla maggiore esperienza delle altre contendenti.

Al netto di ciò, quello appena concluso è stato un anno da incorniciare per la Union Futsal del presidente Jacopo Donadeo che riunisce atleti provenienti da Taurisano, Ruffano e Casarano.

La società, nata a Taurisano per promuovere e incentivare lo sport nel territorio taurisanese, ha dovuto emigrare a Ruffano, a causa della mancanza di una struttura al chiuso nella quale allenarsi e disputare le gare interne.

“A Ruffano – spiega il presidente – l’Amministrazione comunale ci ha accolto a braccia aperte e ci ha dato la piena disponibilità del palazzetto, dove ci siamo allenati tre volte a settimana e abbiamo disputato le gare in casa per l’intero campionato. In un anno di attività, abbiamo raggiunto risultati importanti e inattesi. Giungere a disputare le semifinali di un torneo regionale di alto livello, con ragazzi giovani e con poca esperienza, e giocarcela alla pari, è un traguardo che ci riempie di gioia e ci spinge a guardare al futuro. Per l’anno prossimo, ci stiamo mobilitando per disputare un campionato federale, il campionato FIGC, che in Puglia parte della serie C2. Si tratta di un campionato molto impegnativo che comporterà delle spese non indifferenti, per far fronte alle quali la nostra società si sta attivando”.

La rosa della squadra è composta da William Aurispa, Daniele Ciurlia, William Fiore, Lorenzo Fiorito, Mimmo Manco, Antonio Marzo, Mattia Nutricati, Jacopo Pellegrino, Marco Preite, Francesco Silvano, Riccardo Toma e Luca Visconti.