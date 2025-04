LECCE – Via alla settimana di allenamenti per la sfida al Venezia. Tiri in porta e gol, numeri troppo bassi

Dopo due giorni e mezzo di riposo post-Roma, il Lecce si è ritrovato oggi all’Acaya per inaugurare la settimana di allenamenti in vista di Lecce-Venezia, fissato per domenica alle 12.30.

Tutti presenti agli ordini di mister Marco Giampaolo ad eccezione del solo Marchwinski.

Domani allenamento doppio sempre ad Acaya.

Intanto, dalle analisi dei siti specializzati emerge che il Lecce ha il peggior rapporto tra tiri in porta e gol realizzati. In termini di tiri, i giallorossi ne hanno effettuati 351 verso la porta avversaria ma di essi solo 92 nello specchio della porta. In sostanza, il 26%, ossia un tiro su quattro entra nello specchio della porta. Se si considera il numero di gol realizzati, 21, in confronto ai tiri totali effettuati, il risultato è di circa il 6%. Dati eloquenti che testimoniano la scarsa confidenza del Lecce con le porte avversarie.

Infine, i dati individuali: Nikola Krstovic ha tirato in porta ben 116 volte, primo in classifica per la Serie A, realizzando “solo” dieci reti, ossia con percentuale di realizzazione dell’11,6% per ogni tiro.