LECCE – Salvezze calcistiche, ma non solo: incendio in un resort, Gotti ‘salva’ anche Corvino

Specialista in salvezze calcistiche, ma non solo. Luca Gotti, secondo quanto riporta tuttosport, avrebbe ‘salvato’ Pantaleo Corvino, svegliandolo per permettergli di lasciare la camera dopo un principio d’incendio. Il retroscena, raccolto dal giornale torinese, è datato 9 giugno: Gotti e Corvino si trovavano in un resort in Veneto per discutere del rinnovo del contratto del tecnico nativo di Adria (poi ufficializzato ieri). Nella notte, un fulmine avrebbe colpito la struttura, provocando un principio d’incendio.

Gotti, secondo la ricostruzione, avrebbe bussato con forza alla porta della camera del direttore, svegliandolo e invitandolo a lasciare la camera. Corvino, nel sonno, non si sarebbe reso conto di ciò che stava accadendo.