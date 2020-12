SERIE B – Avversario ostico con un tecnico navigato come Marino: è Spal-Lecce il clou della 14ª giornata. Il programma

Con la vittoria in rimonta e di misura della Salernitana sulla Virtus Entella, ieri sera si è inaugurato il 14esimo turno di Serie B che si completerà interamente nella serata di oggi, a partire dalle ore 19. Tutino e Djuric hanno lanciato i granata in vetta alla classifica con due punti di vantaggio provvisori sull’Empoli.

Spicca anche Cittadella-Frosinone che vengono da due buoni periodi di forma. La stessa cosa non si può dire per il Lecce di Eugenio Corini e del suo vice Salvatore Lanna, capace di incrementare la propria classifica con soli tre punti nelle ultime quattro giornate, tre delle quali disputate al Via del Mare. L’avversario di questa sera non è assolutamente morbido. La Spal di Pasquale Marino è, a tutti gli effetti, una delle candidate più autorevoli al salto diretto in Serie A, da dove viene insieme al Lecce e al Brescia.

Al “Paolo Mazza” si sfideranno la miglior difesa (Spal, 10 reti subite in 13 gare, anche se il Chievo ha fatto uguale con una partita di meno) e il miglior attacco (Lecce, 27 in 13 gare). Rosa ad alto tasso tecnico quella a disposizione di Marino che può contare su elementi del calibro di Vicari, Valoti, Castro, Strefezza, Paloschi e Floccari, oltre ad una serie di ottimi giocatori per la serie cadetta, tra cui c’è quel Nenad Tomovic, passato a Lecce a inizio anni Dieci.

Al “Mazza” arbitrerà il signor Daniele Doveri di Roma 1, col quale il Lecce ha vinto solo una delle cinque partite dirette dal fischietto capitolino, Lecce-Mantova 2-1 di dieci anni fa. L’ultima è stata la più sciagurata gara del Lecce dello scorso anno: la sconfitta per 2-1 a Genova con l’autorete di Gabriel a dieci dalla fine.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, Spal e Lecce si sono affrontate in terra emiliana per nove volte. I giallorossi ne hanno vinta solo una, nello scorso campionato, violando il “Mazza” per 3-1 grazie alle reti di Mancosu (doppietta su rigore) e Calderoni; per la Spal, gol di Di Francesco. La Spal, poi, si prese la rivincita in Coppa Italia, travolgendo un Lecce pieno di rincalzi per 5-1. (dati wlecce.it)

Il programma completo e le designazioni arbitrali:

Salernitana-V. Entella (ieri) 2-1

37′ Mancosu (E), 47′ Tutino (S), 66′ Djuric rig. (S)

h 19

Cittadella-Frosinone: Valerio Marini di Roma 1 (Zingarelli-Trinchieri; Maggioni)

Cosenza-Venezia: Francesco Meraviglia di Pistoia (Carbone-De Meo; Pezzuto)

LR Vicenza-Reggina: Gianluca Aureliano di Bologna (Grossi-Di Monte; Camplone)

Monza-Ascoli: Antonio Rapuano di Rimini (bergigli-Vono; Gariglio)

Pescara-Brescia: Alessandro Prontera di Bologna (Macaddino-Nuzzi; Paterna)

Pisa-Chievo: Alberto Santoro di Messina (Preti-Colarossi; Dionisi)

Pordenone-Cremonese: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Lanotte-Marchi; Amabile)

Spal-Lecce: Daniele Doveri di Roma 1 (Massara-Moro; Fourneau)

h 21

Empoli-Reggiana: Simone Sozza di Seregno (Rossi M.-Della Croce; Massimi)

–

CLASSIFICA: Salernitana 28 – Empoli 26 – Frosinone 24 – Cittadella, Spal 23 – Venezia 22 – Lecce 21 – Monza 20 – Chievo 19 – Brescia, Pordenone, Pisa 17 – Vicenza 15 – Reggiana 14 – Cosenza, Cremonese 12 – Pescara 11 – Reggina 10 – Ascoli 6 – Entella 5.

Da recuperare: Reggiana-Cittadella (9 gen. h 14), LR Vicenza-Chievo.