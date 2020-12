SERIE D/H – I top e flop dell’ottava giornata

Torna il nostro appuntamento settimanale, con la nostra personalissima classifica dei Top e Flop, quest’oggi sull’ottavo turno del girone H di Serie D.

TOP

DE CRISTOFARO (CERIGNOLA): La sua marcatura al 95’ permette di compiere l’impresa agli ofantini. Per la serie: “Come rimontare e vincere la gara in inferiorità numerica”.

SANTARPIA (TARANTO): Colpisce una traversa e poi spedisce la palla in rete per il momentaneo uno a zero rossoblù. Un under solo all’anagrafe, l’esterno classe 2000 è già alla sua seconda marcatura in campionato.

BURZIO (LAVELLO): Anche in questa domenica trova il gol. La sua marcatura però è pesantissima, perché permette ai gialloverdi di riacciuffare la gara e acquisire i tre punti contro una diretta concorrente. Sei reti per il capocannoniere del girone.

FLOP

ACAMPORA (CERIGNOLA): Lascia i suoi in inferiorità numerica con una colossale ingenuità. Prende la doppia ammonizione per aver impedito al portiere del Bitonto di rinviare. Per sua fortuna, i suoi compiono l’impresa di rimontare e vincere la gara in dieci.

MISTER CATALANO (FASANO): Dopo la sconfitta arrivata con il Portici e l’ultimo posto in classifica, il tecnico dei brindisini viene esonerato. Una vittoria ed un pareggio in sette gare, sono troppo poche per una squadra che potrebbe ambire ad un piazzamento al ridosso della zona play off.

VERSIENTI (CASARANO): Anche lui viene mandato fuori anzitempo dal rettangolo verde per una doppia ammonizione. Lascia i suoi in dieci dopo aver effettuato un fallo tattico. Un minuto dopo però arriva il pareggio dei rossoazzurri, che erano sotto di una rete.