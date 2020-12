SERIE B – Marino, all. Spal: “Il Lecce ha buona qualità di gioco e nei singoli, ma noi non siamo inferiori a nessuno…”

Mister Pasquale Marino, tecnico della Spal, ha presentato stamani in conferenza stampa il match clou della quattordicesima giornata di Serie B. Ecco alcune sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club emiliano.

“Il Lecce? Sappiamo che ha un organico importante e il miglior attacco del campionato, vengono da una sconfitta in casa e sono feriti, quindi cercano riscatto. Ma le difficoltà in questo campionato le puoi trovare con chiunque, non solo col Lecce. Si fa fatica a vincere con qualsiasi avversario, come ha dimostrato anche l’ultimo turno nel quale ci sono state un paio di sorprese, sia quella del Lecce, sia la sconfitta del Monza a Pescara”.

Marino, poi, ha preannunciato qualche cambio in formazione, per gestire i suoi uomini in vista della serie di impegni così ravvicinati: “Noi, comunque, non siamo inferiori a nessuno. Dalle gare contro Chievo e Venezia ci mancano due punti, affronteremo tutte le partite nella stessa maniera, a prescindere dal nostro avversario. Dipendiamo solo da noi, se stiamo bene e non facciamo errori, è difficile affrontarci per tutti. Loro cercano riscatto ma anche noi, dobbiamo recuperare qualche punto perso nelle ultime partite. Gli stimoli non mancano quando si affrontano squadre di questa caratura, è un impegno probante e l’approccio alla partita sarà fondamentale. Affronteremo una squadra che ha sia buona qualità di gioco, sia tanta qualità nei singoli. Chi le avversarie della Spal nella lotta al vertice? Ce ne sono tante, qualcuna è ancora attardata e emergerà più avanti, come Brescia e Monza. Ma sarà una bellissima lotta che coinvolgerà Empoli, Salernitana, Frosinone e Lecce“.