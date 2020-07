SERIE A – Ronaldo, doppia festa: (quasi) Scudetto e aggancio a Immobile: la classifica marcatori dopo la 34ª

Aggancio in vetta alla classifica marcatori dopo la 34esima giornata, chiusasi ieri sera con la vittoria-Scudetto per la Juventus sulla Lazio. Sfida nella sfida, il confronto tra i due capocannonieri del campionato, Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo. Anche questo confronto è stato vinto dal portoghese, autore di una doppietta che vale la ventinovesima e trentesima rete stagionale. Se la lotta per il tricolore ormai sembra scontata, quella per la classifica dei cannonieri è apertissima. Va a segno anche Lukaku, che consolida il terzo posto. Mancosu, col tiro-cross di Marassi, sale a quota 12 e stacca Barbas e Tiribocchi nella classifica dei migliori marcatori della storia del Lecce in Serie A (dati wlecce.it).

La classifica marcatori aggiornata alla 34esima:

30 RETI: Immobile C. (Lazio), Ronaldo C. (Juventus);

21 RETI: Lukaku R. (Inter);

18 RETI: Joao Pedro (Cagliari), Caputo F. (Sassuolo);

17 RETI: Muriel L. (Atalanta), Zapata D. (Atalanta);

16 RETI: Belotti A. (Torino);

15 RETI: Ilicic J. (Atalanta), Dzeko E. (Roma);

13 RETI: Martinez L. (Inter), Berardi D. (Sassuolo);

12 RETI: Petagna A. (Spal), Mancosu M. (Lecce);

11 RETI: Cornelius A. (Parma), Dybala P. (Juventus), Boga J. (Sassuolo), Milik A. (Napoli), Rebic A. (Milan), Quagliarella F. (Sampdoria);

10 RETI: Simeone G. (Cagliari), Lasagna K. (Udinese), Gabbiadini M. (Sampdoria);

9 RETI: Gosens R. (Atalanta), Caicedo F. (Lazio), Pandev G. (Genoa), Mertens D. (Napoli), Pasalic M. (Atalanta), Mkhitaryan H. (Roma);

8 RETI: Orsolini R. (Bologna), Barrow M. (Bologna);

7 RETI: Lapadula G. (Lecce), Criscito D. (Genoa), Correa J. (Lazio), Kulusevski D. (Parma), Ramirez G. (Sampdoria), Donnarumma A. (Brescia), Malinovskiy R. (Atalanta), Chiesa F. (Fiorentina), Higuain G. (Juventus), Gervinho (Parma), De Paul R. (Udinese), Pessina M. (Verona), Calhanoglu H. (Milan);

6 RETI: Gomez A. (Atalanta), Vlahovic D. (Fiorentina), Palacio R. (Bologna), Kolarov A. (Roma), Nainggolan R. (Cagliari), Di Carmine S. (Verona), Insigne L. (Napoli), Pulgar E. (Fiorentina), Kucka J. (Parma), Okaka S. (Udinese), Hernandez T. (Milan), Luis Alberto (Lazio), Torregrossa E. (Brescia), Bonazzoli F. (Sampdoria);

5 RETI: Kouamè C. (Genoa), Balotelli M. (Brescia), Berenguer A. (Torino), Milinkovic-Savic S. (Lazio), Pinamonti A. (Genoa), Leao R. (Milan), Ibrahimovic Z. (Milan), Zaniolo N. (Roma), Duricic F. (Sassuolo), Candreva A. (Inter);

4 RETI: Piatek K. (Milan), Sansone N. (Bologna), Ansaldi C. (Torino),Bani M. (Bologna), Pazzini G. (Verona), Kluivert J. (Roma), Callejon J. (Napoli), Linetty K. (Sampdoria), Zaza S. (Torino), Lozano H. (Napoli), Soriano R. (Bologna), Faraoni D. (Verona), Manolas K. (Napoli), Veretout J. (Roma), Kurtic J. (2 Spal, 2 Parma), Kessie F. (Milan), Gagliardini R. (Inter), Sanabria A. (Genoa), de Vrij S. (Inter), Cutrone P. (Fiorentina);

3 RETI: Calderoni M., Falco F., Babacar K., Lucioni F. (Lecce) e altri 28;

2 RETI: La Mantia A., Farias D. (Lecce) e altri 39;

UNA RETE: Tabanelli A., Barak A., Deiola A., Majer Z., Saponara R., Donati G., Shakhov I. (Lecce) e altri 93.