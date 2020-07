GIOVANILI – Grandi novità per l’Olympic Academy Ugento: stretto un accordo di collaborazione col Bologna Fc

Grande novità per l’Olympic Academy Ugento che, nei giorni scorsi, ha sottoscritto un accordo di collaborazione tecnica col Bologna Fc.

Ciò comporta che lo staff della scuola calcio ugentina vivrà a stretto contatto con quello felsineo con corsi teorici e pratici, frequenti clinic, approfondimenti tematici, partecipazioni a sedute di allenamento del Bologna sino a un tirocinio formativo da svolgersi presso la sede del club emiliano col settore giovanile rossoblù. E non solo: i ragazzi dai 5 ai 16 anni dell’Olympic avranno modo di disputare dei test match presso la sede del Bologna, sostenere visite tecniche concordate a Ugento, la possibilità di effettuare una prova col club rossoblù e anche di assistere gratuitamente alle partite della squadra di Sinisa Mihajlovic nel settore dedicato allo stadio Dall’Ara. Sono già due i ragazzi dell’Olympic Ugento che sono stati visionati dal Bologna durante la scorsa stagione e che, non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, trascorreranno dei giorni di prova col settore giovanile rossoblù.

“L’idea di tale rapporto a stretto contatto – afferma il responsabile della scuola calcio ugentina, Mario Congedi – è nata in seguito a un’amichevole disputata proprio a Bologna nel marzo 2019 dai racazzi di classe 2004-05 cresciuti con noi sin dall’età di 5 anni. Siamo davvero felici per l’affiliazione – aggiunge – sia perché si tratta di un top club nel panorama calcistico salentino, sia perché conosciamo e apprezziamo l’approccio che il Bologna attua coi ragazzi del proprio serbatoio. Prova ne sono, non solo i tanti calciatori sfornati nel corso della storia ultracentenaria del club, ma anche le prestigiose affermazioni, come quella, recente, nel Torneo di Viareggio, la più importante manifestazione italiana in ambito giovanile”.