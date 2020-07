SERIE A – Lecce-Brescia a Maresca, derby della Lanterna a Guida. Si parte oggi con la 35ª: programma e arbitri

Volge al termine la lunghissima stagione di Serie A 2019/20. Si ricomincia questa sera con due anticipi della 35esima giornata che si snoderà, poi, tra domani e giovedì, quando si chiuderà con Lazio-Cagliari alle 21.45.

Al Via del Mare dirigerà Lecce-Brescia di domani sera (h 21.45) il signor Fabio Maresca di Napoli, che, pochi giorni fa, ha arbitrato la vittoria, si spera non vana, del Lecce contro la Lazio. Il fischietto partenopeo ha anche altri tre precedenti col Lecce nella Lega Pro del 2012-13, tutti negativi: la sconfitte per 1-0 di Carpi, sia in regular season, sia in finale playoff di andata, e il pareggio per 0-0 sul campo del Portogruaro. (fonte wlecce.it). Il derby della Lanterna, da cui dipenderanno i destini della squadra di Liverani, sarà diretto da Guida di Torre Annunziata.

Il programma della sedicesima giornata di ritorno:

mar. h 19.30

Atalanta-Bologna: Federico La Penna di Roma 1 (Caliari-Gori; IV Maggioni; VAR Calvarese-Bindoni)

mar. h 21.45

Sassuolo-Milan: Luca Pairetto di Nichelino (Tolfo-Baccini; IV Fabbri; VAR Chiffi-Valeriani)

mer. h 19.30

Parma-Napoli: Antonio Giua di Olbia (Colarossi-Affatato; IV Marinelli; VAR Massa-Passeri)

mer. h 21.45

Inter-Fiorentina: Piero Giacomelli di Trieste (Fiorito-Villa; IV Doveri; VAR Banti-Schenone)

Lecce-Brescia: Fabio Maresca di Napoli (Liberti-Rocca; IV Prontera; VAR Mariani-Giallatini)

Sampdoria-Genoa: Marco Guida di Torre Annunziata (Meli-Ranghetti; IV Di Bello; VAR Mazzoleni-Paganessi)

Spal-Roma: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Tegoni-Santoro; IV Volpi; VAR Abisso-Manganelli)

Torino-Verona: Paolo Valeri di Roma 2 (Alassio-Rossi C.; IV Fourneau; VAR Pasqua-Lo Cicero)

gio. h 19.30

Udinese-Juventus: designazione non ancora comunicata

gio. h 21.45

Lazio-Cagliari: designazione non ancora comunicata

–

CLASSIFICA: Juventus 80 – Inter 72 – Atalanta 71 – Lazio 69 – Roma 58 – Napoli e Milan 56 – Sassuolo 48 – Verona 45 – Bologna 43 – Cagliari e Fiorentina 42 – Sampdoria 41 – Parma 40 – Torino 37 – Udinese 36 – Genoa 33 – Lecce 29 – Brescia 24 – Spal 19 (matematicamente retrocessa in B).