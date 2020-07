GALLIPOLI – Leucci: “Mi attendo un Gallo da 8 in pagella”. In arrivo i primi nomi di mercato

Dopo l’ufficialità del tecnico e delle nuove cariche dirigenziali, il nuovo Gallipoli sembra ora intenzionato a muoversi in sede di mercato. La squadra di mister Antonio Toma dovrebbe nei prossimi giorni iniziare a prendere forma, come spiegato in esclusiva ai nostri microfoni dal direttore generale Dino Leucci.

PROSSIMA STAGIONE – “Ad oggi siamo un po’ più indietro rispetto ad altre società, che, da quello che vedo, hanno già iniziato a muoversi in maniera concreta e decisa, ufficializzando anche dei nomi altisonanti. Noi dal canto nostro siamo al lavoro per costruire un organico degno del nome di questa piazza, e, sotto la supervisione del nostro tecnico Antonio Toma, siamo ad un passo dal definire alcune importanti trattative, che come già annunciato riguarderanno anche alcuni calciatori stranieri. Come ormai da tradizione, quello di Eccellenza sarà un campionato duro ma molto avvincente, ma io, dal canto mio, mi aspetto un Gallipoli che sappia recitare al meglio la sua parte, un Gallipoli da 8 in pagella, poi chissà…”.

TRA PARTENZE E NUOVI ARRIVI – “Mister Antonio Toma ha fatto le sue valutazioni su quella che dovrà essere la rosa a disposizione, quindi chi della passata stagione non indosserà la nostra maglia, non lo farà perché non rientra nei piani tecnici del nuovo allenatore. Proprio in mattinata si è tenuto un importante incontro con l’Amministrazione comunale, che ha garantito sostegno alla causa. In questa direzione, già da domani verrà riaperto lo stadio, con il mister che potrà quindi iniziate a fare i primi raduni e a visionare i primi elementi da tesserare. Molte trattative sono in dirittura d’arrivo, ma ad oggi preferiamo attendere qualche ora prima di renderle ufficiali”.