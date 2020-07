SERIE A – Risultati 34ª giornata, classifica e prossimo turno

Non bastano grinta e bel gioco al Lecce per avere la meglio del Genoa, che fa suo lo scontro salvezza vincendo per 2-1. I giallorossi vanno sotto, la riprendono ma sono puniti da un autogol. Ora per salvarsi serve l’impresa: rimontare 4 punti a 4 gare dal termine, che sono 5, visto lo scontro diretto a favore…