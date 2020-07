LIVE! GENOA-LECCE, il tabellino

Genova, stadio “L. Ferraris”

domenica 19 luglio 2020, ore 19.30

Serie A 2019/20 – giornata 34

GENOA-LECCE 2-1

RETI: 7′ Sanabria (G), 60′ Mancosu (L), 81′ aut. Gabriel (G)

— FINALE –

GENOA (4-4-2): Perin – Romero, Zapata, Masiello, Criscito – Iago Falque (54′ Jagiello), Lerager, Schone, Sturaro (14′ Barreca, 90′ Goldaniga) – Pandev (90′ Favillli), Sanabria (46′ Pinamonti). A disp. Ichazo, Marchetti, Biraschi, Ghiglione, Destro, Ankersen, Soumaoro. All. Davide Nicola.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel – Donati, Lucioni, Paz, Dell’Orco – Mancosu, Petriccione (83′ Falco), Barak – Saponara – Babacar (32′ Lapadula), Farias. A disp. Vigorito, Sava, Vera, Shakhov, Monterisi, Meccariello, Rispoli, Maselli, Majer, Tachtsidis. All. Fabio Liverani.

ARBITRO: Daniele Doveri di Roma 1 (Paganessi-Mondin; IV Pairetto; VAR Irrati-Ranghetti).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza sanitaria. Pomeriggio soleggiato e poco ventilato, temperatura 26°, terreno in perfette condizioni. Cooling break: 26′ e 70′. Ammoniti: Lerager, Romero (G), Petriccione, Saponara, Lucioni (L), Liverani (all. L). Espulsi: al 45+1′ Meluso (ds Lecce) per proteste. Recupero: 5’+1′ pt, 4′ st. Al 45+2′ Mancosu (L) calcia alto un rigore.