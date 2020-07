LA CRONACA – Lecce, ma che sfortuna! I giallorossi dominano il Genoa ma un autogol li manda ko

Non bastano grinta e bel gioco al Lecce per avere la meglio del Genoa, che fa suo lo scontro salvezza vincendo per 2-1. I giallorossi vanno sotto, la riprendono ma sono puniti da un autogol. Ora per salvarsi serve l’impresa: rimontare 4 punti a 4 gare dal termine, che sono 5, visto lo scontro diretto a favore del Genoa.

Due novità di formazione per mister Liverani, che conferma il 4-3-1-2 ma inserisce Dell’Orco terzino sinistro e Saponara. Vera e propria rivoluzione invece per Nicola, che schiera a sorpresa un modulo esattamente speculare, rinunciando alla difesa a tre. Rossoblu subito aggressivi ad inizio gara, e primo tiro in porto dopo appena tre minuti. Autore il trascinatore locale Pandev, che calcia a giro di sinistro trovando la respinta di Gabriel. E la rabbia agonistica genoana si traduce nel vantaggio del minuto 8: azione tambureggiante, errore in uscita di Dell’Orco e filtrante per Sanabria, che sfrutta un rimpallo e batte Gabriel. Al decimo la timida reazione giallorossa, cross per la testa di Barak e palla alta. Siluro Barak al 19′: palla nettamente alta. Nei minuti seguenti il Lecce prova ad incrementare l’intensità degli attacchi, ma non la precisione. Al 38′ bell’azione sulla destra di Saponara, palla perfetta per Farias che fallisce però un rigore in movimento calciando al lato una palla ciccata. Al 44′ madornale palla gol per Lapadula, che salta con uno scavetto Perin ma si vede respingere il pallone sulla linea da Romero. Al momento del tocco il portiere del Genoa ha però travolto la punta giallorossa, inducendo il Doveri a fischiare il rigore che Mancosu fallisce clamorosamente, spedendo in curva. Si va al riposo con il Lecce immeritatamente sotto di un gol.

Anche in avvio di ripresa il Lecce prova a pressare gli avversari. Al 47′ cross di Barak, spizzata di Lapadula e palla larga. Ancor più vicino lo stesso ceco, sempre di testa, su azione di corner due minuti più tardi, ma pallone sempre al lato di un nulla. L’azione si ripete al 55′, cross di Dell’Orco e testata larga di pochissimo di Lapadula. Pressing giallorosso, angolo di Saponara per Barak e ancora un colpo di testa alto di pochissimo. Il dominio salentino si traduce nel gol del pareggio del minuto sessanta: palla a Mancosu al termine di una grande azione corale e tiro-cross del sardo che si insacca sul palo lontano. Solo al 65′ si rivede il Genoa con un destro dal limite di Schone ampiamente fuori. Grandissima palla gol, invece, sul mancino di Barak, che due minuti dopo riceve da Donati deviando alto indisturbato. Il Lecce è sfortunatissimo, e lo è ancora di più al minuto 81′ quando il Genoa ritrova il vantaggio: Jagiello calcia a giro, trova il palo ma anche la schiena di Gabriel, con la palla che gonfia la rete. Nei due minuti successivi altrettanti tiri giallorossi dal limite con Mancosu e Barak: palla fuori di poco. L’assedio salentino non produce nulla ed alla fine è vittoria Genoa per 2-1.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Brescia, mercoledì alle 21.45.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA