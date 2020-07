SERIE A – Mancosu e Falco, uniche due gioie giallorosse di una giornata da dimenticare: la classifica marcatori

Nella giornata di Serie A numero 36 che ha laureato Campione d’Italia la Juventus, sono pochissime le soddisfazioni in casa Lecce. L’unica viene dalla classifica marcatori, nella quale Marco Mancosu sale a quota 13, dopo aver riaperto la sfida di Bologna a fine primo tempo con un tap-in di petto. Il capitano giallorosso scala posizioni anche nella top ten all time dei marcatori del Lecce in Serie A: il sardo ora è decimo con 13 reti, a due lunghezze da Valerij Bojinov. Quarto sigillo stagionale per Filippo Falco, la cui ultima rete risaliva al 2 febbraio nella gara interna col Torino.

In vetta, allungo forse decisivo per Ciro Immobile, autore di una tripletta al “Bentegodi”. Cristiano Ronaldo avrà a disposizione solo due gare per cercare l’aggancio in extremis e l’eventuale sorpasso.

La classifica marcatori aggiornata alla 36esima:

34 RETI: Immobile C. (Lazio);

31 RETI: Ronaldo C. (Juventus);

23 RETI: Lukaku R. (Inter);

19 RETI: Caputo F. (Sassuolo);

18 RETI: Joao Pedro (Cagliari), Muriel L. (Atalanta), Zapata D. (Atalanta);

16 RETI: Belotti A. (Torino);

15 RETI: Ilicic J. (Atalanta), Dzeko E. (Roma);

13 RETI: Martinez L. (Inter), Berardi D. (Sassuolo), Mancosu M. (Lecce);

12 RETI: Petagna A. (Spal);

11 RETI: Cornelius A. (Parma), Dybala P. (Juventus), Boga J. (Sassuolo), Milik A. (Napoli), Rebic A. (Milan), Quagliarella F. (Sampdoria), Gabbiadini M. (Sampdoria), Simeone G. (Cagliari);

10 RETI: Lasagna K. (Udinese);

9 RETI: Gosens R. (Atalanta), Caicedo F. (Lazio), Pandev G. (Genoa), Mertens D. (Napoli), Pasalic M. (Atalanta), Mkhitaryan H. (Roma), Lapadula G. (Lecce), Barrow M. (Bologna), Kulusevski D. (Parma);

8 RETI: Orsolini R. (Bologna), Criscito D. (Genoa), Correa J. (Lazio), Calhanoglu H. (Milan);

7 RETI: Ramirez G. (Sampdoria), Donnarumma A. (Brescia), Malinovskiy R. (Atalanta), Chiesa F. (Fiorentina), Higuain G. (Juventus), Gervinho (Parma), De Paul R. (Udinese), Pessina M. (Verona), , Kolarov A. (Roma), Insigne L. (Napoli), Ibrahimmovic Z. (Milan), Palacio R. (Bologna), Okaka S. (Udinese), Milinkovic-Savic S. (Lazio);

6 RETI: Gomez A. (Atalanta), Vlahovic D. (Fiorentina), Nainggolan R. (Cagliari), Di Carmine S. (Verona), Pulgar E. (Fiorentina), Kucka J. (Parma), Hernandez T. (Milan), Luis Alberto (Lazio), Torregrossa E. (Brescia), Bonazzoli F. (Sampdoria), Zaniolo N. (Roma), Veretout J. (Roma);

5 RETI: Kouamè C. (Genoa), Balotelli M. (Brescia), Berenguer A. (Torino), Pinamonti A. (Genoa), Leao R. (Milan), Duricic F. (Sassuolo), Candreva A. (Inter), Zaza S. (Torino), Soriano R. (Bologna);

4 RETI: Piatek K. (Milan), Sansone N. (Bologna), Ansaldi C. (Torino), Bani M. (Bologna), Pazzini G. (Verona), Kluivert J. (Roma), Callejon J. (Napoli), Linetty K. (Sampdoria), Lozano H. (Napoli), Faraoni D. (Verona), Manolas K. (Napoli), Veretout J. (Roma), Kurtic J. (2 Spal, 2 Parma), Kessie F. (Milan), Gagliardini R. (Inter), Sanabria A. (Genoa), de Vrij S. (Inter), Cutrone P. (Fiorentina), Caprari G. (3 Sampdoria, 1 Parma), Kalinic N. (Roma), de Ligt M. (Juventus), Falco F. (Lecce), Sanchez A. (Inter);

3 RETI: Calderoni M., Babacar K., Lucioni F. (Lecce) e altri 28;

2 RETI: La Mantia A., Farias D., Saponara R. (Lecce) e altri 40;

UNA RETE: Tabanelli A., Barak A., Deiola A., Majer Z., Donati G., Shakhov I. (Lecce) e altri 97.