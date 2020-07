LECCE – Furia Sticchi Damiani: “Su Mancosu rigore clamoroso, impossibile non vederlo”

Un film visto e rivisto in diverse occasioni, lungo questa maledetta stagione sportiva 2019/20. Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, non ci sta. In sala stampa, dopo la sconfitta col Bologna, il numero uno giallorosso protesta, a gran voce, per un fallo da rigore su Mancosu sul 2-2, ignorato da Calvarese, pochi istanti prima che i padroni di casa chiudessero la gara col gol di Barrow in contropiede e con nove calciatori giallorossi nella metà campo avversaria, ormai sfiniti e impossibilitati a correre dietro al gambiano.

“Quello su Mancosu è un rigore clamoroso – afferma Sticchi Damiani – il fallo era plateale. Era impossibile da non vedere. Chiunque avrebbe fischiato quel rigore e adesso staremmo parlando di una nostra vittoria. Purtroppo, però, questa opportunità non ci è stata concessa, è lo specchio di tutta la nostra stagione, fatta di tantissimi episodi la cui somma ammazzerebbe chiunque. Contro di noi succedono sempre cose che non riesco a spiegarmi. Penso alla mancata espulsione di Bonazzoli in Lecce-Sampdoria e a diversi altri episodi. Sarebbe bastato andare a vederli al Var”.

La protesta di Sticchi Damiani prende ancora più valore se si osservano i due rigori concessi, per esempio, ieri sera alla Roma contro la Fiorentina. Se sono rigori quelli, perché non dovrebbe essere rigore anche quello su Mancosu? Una risposta che, sicuramente, non conosceremo mai.