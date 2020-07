VOLLEY – GV Galatone, ufficiale il salto in B. Novità di mercato da Casarano, Leverano e Olimpia Sbv Galatina

LEO SHOES CASARANO – Dopo gli ingaggi di Zanettin e Tellez, la Leo Shoes Volley Casarano comunica l’arrivo del forte atleta Christian Peluso, leccese classe 1994, 197 cm d’altezza, centrale di ottimo livello con esperienze anche in seconda serie nazionale con la casacca di Alessano. Nel suo curriculum ci sono anche le tappe a Chieti, Lagonegro, Folgore Massa, Sarroch, Potenza e poi Ongina, dove conquista la vittoria del torneo di B, e Genzano nell’ultima annata. “Essendo salentino – dichiara Peluso – sento un forte senso di appartenenza a questa terra e anche per questo farò del mio meglio e anche di più, per far sì che la squadra raggiunga i risultato. Un ringraziamento al ds Anastasia e a mister Licchelli per la fiducia concessami”.

BCC LEVERANO – Il roster di coach Andrea Zecca si arricchisce di un’altra importante pedina. Firma l’opposto Simone Cagnazzo, prodotto del vivaio leveranese, che, nella prossima stagione, sarà aggregato alla prima squadra. Cagnazzo si dice “entusiasta di far parte di questo gruppo, composto da persone valide e competitive, nonché da amici, con molti dei quali, nel recente passato, abbiamo già ottenuto un grande traguardo come la promozione in A2”. Nuovo arrivo anche nello staff tecnico: è quello di Alberto Guarini nel ruolo di scoutman. Dopo aver collaborato con la Pallavolo Bari, entra nel Centro Qualificazione regionale, prestando servizio per la selezione maschile pugliese, vincendo l’oro nel 2019 e l’argento nell’annata precedente. “Leverano è sempre stata la mia prima scelta – dice Guarini – qui c’è un progetto ambizioso con una squadra costruita per lottare ai vertici della graduatoria”.

SHOWY BOYS GALATINA – Grande entusiasmo per il trasferimento di Marco Martina, prodotto del vivaio locale, al New Volley Gioia in Serie B. “I miei più grandi tifosi sono stati i miei familiari, in particolare mio padre, l’allenatore Gianluca Nuzzo e la società, che hanno dimostrato di volermi veramente bene. Mi auguro di essere all’altezza di questa occasione che mi è stata data e di non deludere chi ha creduto e sta credendo in me”, dice Martina.

GREEN VOLLEY GALATONE – Gran bella notizia per la società del presidente Giuseppe Giuri: nella prossima stagione, avendo acquisito il titolo dell’Olimpia Galatina, i biancoverdi disputeranno il torneo di Serie B dopo dieci anni. “Un’opportunità colta con entusiasmo – afferma Giuri – che è la giusta ricompensa per questa associazione sportiva, per gli atleti, le squadre giovanili, gli educatori, gli allenatori, i dirigenti e tutta la città di Galatone. Sarà un campionato impegnativo che ci porta alla ricerca di nuove risorse e nuovi investimenti. Per questo, chiedo ai tifosi di essere ancora più vicini e ci auguriamo un crescente supporto dell’Amministrazione comunale che si è sempre dimostrata sensibile alle nostre iniziative. Ci rivolgiamo anche al tessuto imprenditoriale del territorio: insieme possiamo farcela. E speriamo si possa ritornare al più presto a giocare nel nostro palazzetto”. Mentre si lavora sul mercato, si rinnovano anche i quadri societari. Il direttivo, oltre al presidente Giuri, sarà composto dal vice presidente Luciano Colazzo, dal dg Alberto Papa e dai dirigenti Danilo Porco, Tommaso Manta, Gianluca Di Rienzo e Antonio Papa.

OLIMPIA SBV GALATINA – Stefano Giannotti è l’ultimo, pesantissimo, rinforzo in casa Olimpia Sbv. Classe 1989, 197 cm, padovano d’origine, è uno dei prodotti del florido vivaio del triangolo del Nord-Est formato da Verona, Padova e Bolzano. Giannotti vanta dieci stagioni in Serie A, di cui cinque in Super Lega; quattro in A2 e una, non terminata, in A3. Si tratta di un opposto oltremodo prolifico, in grado di realizzare, in carriera, 2.692 punti. Nel suo curriculum, suddiviso tra A1, A2 e A3, ci sono le esperienze nella sua città, Padova, ma anche Spoleto (A2), Bolzano (A2), Vero Volley Monza (A1) e Grottazzolina (A3).