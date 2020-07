VIRTUS MATINO – Un Salto… in ottica Eccellenza

Primo acquisto per la Virtus Matino in ottica Eccellenza. Come già anticipatovi nelle scorse settimane, vestirà il biancoazzurro il difensore argentino Damiano Salto, classe 1992, in passato già in forza a Avetrana, Nocerina, Fortis Altamura e Deghi.

“È il primo acquisto della nuova stagione – commenta la presidentessa Cristina Costantino – che, anche se ancora manca l’ufficialità, ci vedrà impegnati nel campionato di Eccellenza”.

Salto era già con mister Branà ai tempi della semifinale playoff 2017/18 persa contro l’Omnia Bitonto: “Sono felice – afferma – di venire in una società seria come il Matino, che è cresciuta di anno in anno e sta facendo di tutto per tornare nel calcio che merita, per la storia e il blasone della piazza calcistica”. Il difensore si dice “felice di lavorare di nuovo con Branà, che è stato il mio primo allenatore in Italia, mi dà molta fiducia e mi fido molto di lui, perché è un vincente”.