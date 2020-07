SERIE A – Danno&Beffa sempre a braccetto: multati Liguori e Meluso. I provvedimenti del Giudice sportivo dopo la 36ª

Primo acquisto per la Virtus Matino in ottica Eccellenza. Come già anticipatovi nelle scorse settimane, vestirà il biancoazzurro il difensore argentino Damiano Salto, classe 1992, in passato già in forza a Avetrana, Nocerina, Fortis Altamura e Deghi. “È il primo acquisto della nuova stagione – commenta la presidentessa Cristina Costantino – che, spero, ci vedrà…