TENNIS – Ct Maglie, arriva un ospite d’onore sui campi di via Madonna di Leuca

In vacanza nel Salento e ormai salentino d’adozione, anche per via della moglie Flavia Pennetta, Fabio Fognini ha scelto il Circolo Tennis Maglie per un ciclo di allenamenti. Una notizia che riempie d’orgoglio i dirigenti del sodalizio salentino ma anche i tanti tifosi che potranno ammirare, da vicino, il campionissimo sanremese.

Il weekend, intanto, non è andato granché bene per le rappresentative del Ct Maglie che sono scese in campo. Nell’andata dei playout di A1, i salentini sono stati battuti per 5-1 in casa dal Tc Genova 1893. Per il Ct Maglie sono scesi in campo Jelle Sels, Erik Crepaldi, Francesco Garzelli e Daniel Bagnolini. Di Sels il punto magliese, contro Andrea Arnaboldi. Domenica prossima la gara di ritorno.

Sconfitta anche per la Serie B, con lo stesso punteggio, dal Tc Villasanta. In campo, per il Ct Maglie: Geoffrey Blancaneaux, Lorenzo Maria Lorusso, Silvio Mencaglia, Alessio Giordano. Di Blancaneaux, contro il connazionale Petit, l’unico punto magliese.

Bene, invece, le ragazze della D1 che, vincendo la gara di ritorno della finale playoff, sono state promosse in Serie C. La squadra è composta Carola Liaci e Marco Cezza (capitani), Asia Pellegrino, Ginevra Puce, Silvia Romano, Elena Luceri, Emily Di Giannantonio, Angelica Nocco.