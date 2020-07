NARDÒ – Il Tar Lazio respinge il ricorso granata: “Perplessi, ma rimane in piedi la strada del ripescaggio”

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato dall’Ac Nardò contro la delibera del Collegio di Garanzia del Coni che ha sancito la retrocessione del club granata (e di altre decine), brevi manu, in Eccellenza.

I magistrati amministrativi “dopo aver affermato che l’accoglimento della richiesta di svolgere i playout sarebbe stata possibile – scrive la società in una nota – hanno precisato che una simile pronuncia di accoglimento avrebbe inciso sull’equilibrio del complessivo sistema“.

“Una decisione che ci lascia oltremodo perplessi“, dichiara la società, per bocca del suo presidente Salvatore Donadei, “ora decideremo se intraprendere o meno la strada del Consiglio di Stato. Ricordiamo che è in piedi, e occupa una posizione di assoluto riguardo, la strada del ripescaggio, per il quale la società ha creato, in queste settimane, tutti i presupposti, tanto da aver avuto in questi giorni il nulla osta da parte della Covisod”.