SERIE A – Arbitro internazionale per Udinese-Lecce, si apre oggi la 37ª: programma e designazioni

LE PAGELLE DI BOLOGNA-LECCE Gabriel voto 6,5: nella prima frazione compie almeno tre ottimi interventi che tengono in vita i giallorossi. Nella ripresa diventa praticamente spettatore non pagante, riapparendo nel finale con una buona risposta su Santander che però non è bastata. Donati voto 6: non impatta bene alla gara, come del resto tutti i suoi…