PROMOZIONE – Mercato, il Maglie lavora per un doppio colpo. Sava e Avetrana è tempo di ufficialità

In un mercato di Promozione che,almeno apparentemente, stenta a decollare, la Toma Maglie sembra avere le idee abbastanza chiare. Arrivano i primi movimenti ufficiali anche in casa Sava e Avetrana.

MAGLIE – Dopo il tris di ufficialità di qualche giorno fa, il ds Loris Bavone è al lavoro per chiudere un importante doppio colpo. Piacciono il forte fantasista ex Ugento Alessio Castrì e l’attaccante ex Otranto Matteo Palazzo. La trattativa per il primo sembrerebbe un po’ più complessa, visto che sul classe ’97 appare forte anche l’interesse del Nardò. Quella invece per l’attaccante ex Otranto appare una trattativa ormai ad un passo dall’ufficialità, la prossima settimana che potrebbe essere quella decisiva.

VIRTUS MATINO – La società presieduta da Cristina Costantino, sembrerebbe ormai ad un passo dall’approdo in Eccellenza ed in questa direzione sembra orientato anche il mercato. Fatta ormai per il difensore Damian Salto e l’esterno offensivo Gabriele Alemanni, la società biancazzurra lavora per regalare a mister Branà il centrocampista ex Atletico Vieste Damian Soria. Si resta molto vigili anche su diverse situazioni riguardanti l’attacco, con l’ex Atletico Racale Salguero che appare in pole position per vestire la nove biancazzurra.

AVETRANA – Grandi movimenti li si registrano anche in casa biancorossa. Il ds Cataldo Capuzzimati, con la collaboaazione del neo team manager Antonello Masilla, ha definito gli accordi per diverse permanenze. Oltre al tecnico Enzo Franco, resteranno in terra tarantina anche, Matteo Trisciuzzi e l’attaccante Lamin Sanyang. In entrata invece si registrano gli arrivi dell’esperto difensore Giorgio Angelè, il centrocampista Giuseppe Recchia dell’attaccante ex Erchie e Manduria Fabio Ferrara, ed il ritorno alla base del difensore Stefano Gioia.

SAVA – Molto attivo anche il Sava del riconfermato Gioacchino Marangio. Il tecnico ex Racale potrà ancora contare sull’esperienza di capitan Vasco, sui difensori Stabile, Biasi e Amaddio, e sui centrocampisti Fabio Cimino, Danilo Colluto e Antonio Eleni. In entrata sono ufficiali gli ingaggi degli ex Ostuni Gabriele Camisa e Vincenzo Molfetta.

NOVOLI – Dopo le ufficialità di mister Cornacchia e del direttore Spagnolo, i rossazzurri settimana prossima ufficializzeranno importanti operazioni in entrata. È ormai fatta per il difensore Diego De Giorgi, per l’omonimo attaccante ex Ugento, per il centrocampista Alessandro Nocco. Resteranno alla corte di Riccardo Cornacchia anche, Gennari, Cappellini, Marasco, Gigante ed Indirli.

GROTTAGLIE – Il direttore Antonio Bruno, dopo Bringas e Doukoure, ha chiuso con un altro fedelissimo, ufficializzando l’arrivo dell’esterno Gianni Venza. Arriva inoltre il giovane ed interessante attaccante ex Ostuni Marco Turco.