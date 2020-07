PROMOZIONE – Il Maglie apre le danze, il Novoli muove i primi passi. Grandi manovre a Grottaglie

In attesa che venga definito il nuovo format e la composizione dei gironi nel campionato di Promozione pugliese, ad oggi le due compagini che sembrano movimentare maggiormente la prima fase del calciomercato di Promozione, sono senza alcun dubbio Novoli e Maglie.

I rossoblù, ripartiranno da Riccardo Cornacchia nelle vesti di allenatore. L’ex difensore di Gallipoli e Nardò, dopo aver ottenuto la salvezza con la Salento Football, nella seconda parte della scorsa stagione si è messo in mostra proprio sulla panchina del Novoli, convincendo il sodalizio leccese ad optare per una riconferma. Verso la permanenza anche il difensore Indirli, il centrocampista Marasco e gli attaccanti Gennari e Cappellini. Importanti manovre le si registrano anche per ciò che concerne il mercato in entrata. Dovrebbero arrivare alla corte di mister Cornacchia, l’estroso bomber Diego De Giorgi, l’omonimo difensore reduce dalla vittoria di campionato con l’Atletico Racale ed il centrocampista Alessandro Nocco.

Capitolo Toma Maglie. Il sodalizio giallorosso, dopo aver definito la permanenza di mister Orazio Mitri, ha da poche ore ufficializzato un importante tris di acquisti di categoria superiore. Dall’Ugento arrivano, il portiere Adriano Esposito ed i difensori Daniele Alessandrì e Stefano Pasca. Il ds Loris Bavone è ora al lavoro per chiudere un importante colpo in attacco, con l’argentino Salguero che appare essere il nome in cima alla lista dei desideri della società. Piacciono l’ex Tricase, Pierpaolo Desiderato, e l’ex Casarano, Danilo Luperto. Sulla via della riconferma, per un’altra annata, sia Aliberto Cota, che Khalil Hadji.

Grandi manovre, infine a Grottaglie. Il club tarantino, dopo aver riconfermato in panchina mister Vincenzo Pizzonia e ufficializzato il “ritorno a casa” del ds Antonio Bruno, ha ufficializzato un ingaggio di livello: Amara Doukoure, ex bomber della Virtus Matino e capocannoniere del girone B di Promozione (insieme a Caruso dell’Ostuni, 17 reti entrambi) nella stagione sospesa per l’emergenza sanitaria.