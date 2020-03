PROMOZIONE/B – Caruso completa l’aggancio alla vetta, Quarta resta una garanzia: la classifica marcatori dopo la 25ª giornata

Aggancio alla vetta completato per Nicolas Caruso. L’attaccante dell’Ostuni mette la firma nel 3-1 sul Taurisano e si porta a quota 17, in coabitazione con Doukourè. Dodici reti per Sanyang, autore del gol della bandiera dell’Avetrana contro la Salento Football. Doppia cifra per il bomber della Salento Luciano Quarta. Nono sigillo per il puntero argentino del Racale Salguero, che chiude i giochi con il Novoli. Otto reti per Meneses, che apre le marcature nel 2-0 della De Cagna al Veglie. Diciotto le reti complessivamente segnate nella venticinquesima giornata di campionato.

DICIASSETTE RETI: Doukourè (Matino), Caruso (Ostuni);

QUATTORDICI RETI: De Giorgi Diego ’93 (Taurisano);

DODICI RETI: Vasco (Sava), Sanyang (Avetrana);

UNDICI RETI: Manisi (Matino);

DIECI RETI: Lorenzo (De Cagna 2010), Birtolo (Manduria), Mignogna (Sava), Longo (Ostuni), Quarta (SF Leverano);

NOVE RETI: Macchia (Brilla Campi), Cappellini (Novoli), Minelli (Avetrana), Salguero (Racale);

OTTO RETI: Meneses (De Cagna 2010);

SETTE RETI: Carrozza (Maglie), Scarcella (Carovigno), Botrugno (Taurisano), Capristo (Ostuni), Tidiane (Manduria/Carovigno), Presicce (Racale), Lopez (Racale), Rizzo (Salento Football/De Cagna 2010);

SEI RETI: Cortese (Veglie), Gennari (Novoli);

CINQUE RETI: Kunde (Avetrana), Cellamare (Sava), Greco (Aradeo), Greco (Carovigno), Kandji (Sava), Luca (Taurisano), Coquin (Maglie);

QUATTRO RETI: Giorgetti (De Cagna 2010), Migali (Aradeo), Riezzo (Manduria), Iurato (Maglie), Levanto (Aradeo), Arcadio (Manduria), Pirretti (Taurisano), Protopapa (Veglie/Avetrana), Mummolo (Manduria), Marzo (Da Cagna 2010), Venza (Matino), De Benedictis (SF Leverano), Khalil (Maglie), Marzo (Aradeo), Richella (Matino);

TRE RETI: Tedesco (Novoli), Aprile (Racale), Castano (Taurisano), Zaccaria (Manduria), Colluto (Manduria), Raponi (Matino), De Michele (Sava), Tony Lanzilotti (Carovigno), Permeti (Maglie), De Lorenzis (Brilla Campi), Aulita (Novoli), Danese (Manduria), Salvi (Ostuni), Calò (Manduria), Giannuzzi (SF Leverano);

DUE RETI: Ruberto (Aradeo), De Matteis (Matino), Diagnè (Carovigno), Culiersi (De Cagna 2010), Giorgio (Matino), Gioia (Sava), Toumi (Avetrana), Verardo (Aradeo), Papa (Brilla Campi), Franco (Matino), Iunco (Novoli), Turco (Carovigno/Ostuni), Pace (Maglie), Garcia (Matino), Nero (Maglie), Beltrame (Sava), D’Amicis (Matino), D’Ettorre (Sava), Malagnino (Manduria), D’Errico (Racale), Puscio (SF Leverano), Keita (Veglie), Santoro (Taurisano), Casalino (Racale), Garrapa (Aradeo), Giannotti (Brilla Campi), Resinato (Brilla Campi), Citto (Matino), Tundo (Matino), Iaia (Ostuni/Novoli);

UNA RETE: Zilli (Taurisano), Faggiano (Novoli), Tamborrino (Carovigno), De Giorgi Diego ’85 (Racale), Enama (De Cagna 2010), Ferrarese (Ostuni), Dell’Anna (SF Leverano), Parlati (Racale), Nazaro (Sava), Bringas (Matino), Cocciolo (Novoli), Zocco (Maglie), Molfetta (Ostuni), Bakary (Manduria), Baba (Veglie), Sforza (Brilla Campi), Gallone (Manduria), D’Amico (De Cagna 2010), Perrone (Avetrana), De Carlo (Veglie), Petruzzella (Veglie), Perrone (SF Leverano), Cezza (Veglie), Leggiero (Ostuni), Conte (Manduria), Citto (Maglie), Zizzi (Ostuni), Mele (Taurisano), Galeano (Avetrana), Caravaglio (Brilla Campi), Cannone (Ostuni), Elia (Taurisano), Cavallo (Sava), Calabuig (Matino), Mazza (Novoli), Ciurlia (Taurisano), Bergamo (Veglie), Gatto (Manduria), Allegrini (Avetrana), Brindisi (Maglie), Amaddio (Sava), Napolitano (Manduria), Carlà (Brilla Campi), Serti (Brilla Campi), Vergallo (De Cagna 2010), Vergari (De Cagna 2010), Castrignanò (Aradeo), Cissè (Aradeo), Conte (Aradeo), Valori (Racale), Rodrigues (Racale), Trotta (Aradeo), Tondo (Brilla Campi), Scarongella (Carovigno), De Carli (SF Leverano), Martina (Veglie), Iaia (Brilla Campi), Paiano (SF Leverano), Bilanzone (SF Leverano), Desiderato (De Cagna 2010), Carlucci (Carovigno), Romano (Racale), Tavey (Racale), Setreanu (Aradeo), Barone (Racale), Voges (Sava), Bruno (Novoli), Scatigna (Manduria), Lillo (Veglie), Misuraca (Ostuni).