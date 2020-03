SERIE A – Il Lecce perde Donati per bestemmia. Arriva anche una multa per i soliti bengala: il Giudice sportivo della 26ª

Squalifica per un turno, con prova tv, per il difensore del Lecce, reo di aver proferito espressione blasfema dopo l'autogol. Multa di 2.500 euro per bengala. Tre defezioni per il Bologna