Col pareggio per 1-1 di ieri sera tra Milan e Atalanta, ha già preso il via il 36esimo turno di Serie A, probabilmente quello che chiuderà i conti del discorso Scudetto e, si spera, non quelli salvezza. Si continua nel pomeriggio con Brescia-Parma, ma, soprattutto, con Genoa-Inter alle 19.30, gara da cui dipenderanno i destini…