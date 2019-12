PROMOZIONE – Il mercato entra nel vivo: tutte le ufficialità e i movimenti del girone B

Concluso il girone d’andata e ad un solo passo dalla chiusura dell’anno, il mercato di Promozione (aperto sino a lunedì 23 dicembre) sembra essere entrato definitivamente nel vivo, con diversi movimenti importanti.

Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, molto attiva in questa sessione di mercato è stata la capolista Atletico Racale, con la società presieduta da Francesco Cimino che nella giornata di ieri ha ufficializzato ben sei colpi. Arrivano alla corte di Pietro Sportillo, gli under Barone e Schirosi, entrambi ex Casarano, il portiere classe ’97 Mirko Casalino, i centrocampisti Giovanni Giunta e il brasiliano ex Toma Maglie e Paolana Lucas Rodrigues e infine in attacco si chiude con il colpo Nathan Tavey, assoluto protagonista nella passata annata sempre con la casacca della Toma Maglie. Schirosi, Barone e Rodrigues hanno già esordito con la maglia del Racale domenica scorsa, nella goleada all’Uggiano; Rodrigues ha anche segnato il gol del momentaneo 3-0, mentre Giunta era in campo anche a Manduria, lo scorso 8 dicembre. In uscita salutano il portiere Bibba accasatosi all’Atletico Tricase il centrocampista Mauro Puglia.

Il Novoli ha chiuso per il ritorno dell’attaccante classe ’99 Mattia Martena, protagonista lo scorso anno in Eccellenza con il Gallipoli e che in questa prima parte di stagione si è messo in mostra nell’Eccellenza Calabrese con lo Scalea. Il Manduria ha invece ufficializzato l’arrivo dell’attaccante ex Mesagne e Carovigno Valery Groughe Tidiane. Come detto, il Matino si assicura le prestazioni di un attaccante di categoria superiore come Vincenzo Richella. L’Aradeo tessera l’attaccante Diaw Papa Abib, classe 1988, ex Galatone, Maglie e Uggiano.

Tanti altri sono i movimenti che potrebbero perfezionarsi entro il termine di scadenza. Le ultime ore del mercato di riparazione di preannunciano calde.