SERIE D/H – Casarano, Brindisi, Nardò e Taranto battono dei colpi: le ultime di mercato

In attesa dell’ultima apparizione del 2019, nel girone H di Serie D sembra essere entrato nel vivo il calciomercato, con diverse società che appaiono molto attive.

Il Casarano del ds Marcello Pitino ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista classe 2001 Antonio Atteo, calciatore che nella prima parte di stagione ha indossato la maglia del Portici nel girone G; in uscita come ormai noto hanno salutato il Salento il centrocampista Besmir Balla e l’attaccante Emiliano Olcese, con quest’ultimo accasatosi a Taranto. Il Nardò ha messo a segno un importante colpo, con il direttore sportivo Andrea Corallo, che riuscito ad assicurarsi le prestazioni del difensore Marco Colonna, reduce dall’esperienza con l’Agnonese. L’Andria del rientrante Favarin ha ufficializzato l’ennesimo rinforzo di questo mercato di riparazione, che risponde al nome del difensore ex Francavilla in Sinni Raffaele D’Orsi.

Molto più complicata appare la situazione in casa Taranto, con la società ionica che dopo il preavviso di reclamo presentato dall’Audace Cerignola per presunte irregolarità riguardanti il tesseramento del portiere Kosnic, è ora al lavoro per provare a rinforzare un organico che fatica a decollare; per il centrocampo Nicola De Santis, lavora all’ingaggio del centrocampista belga classe 1994 Kenneth Van Ransbeeck in uscita dal Rimini, mentre per colmare il vuoto lasciato dal giovane portiere Mario Giappone ormai ad un passo dal Chieri, il direttore ex Fidelis Andria, sembra ad un passo dal chiudere la trattativa con il 2001 Stefano Carriero, che arriverebbe dal Benevento; in fase di definizione dovrebbe essere la trattativa con il difensore centrale Andrea Petta attualmente in forza alla Sicula Leonzio, trattativa che dovrebbe essere ufficiale solo dopo l’apertura della finestra di mercato dedicato alle società professionistiche. Molto caldo appare anche il mercato in uscita, con i big Lanzolla, Allegrini e Matute che appaiono ad un passo dall’addio, mentre da valutare sembrano le posizioni degli attaccanti Genchi e Favetta, con un addio che non sarebbe assolutamente da escludere.

Il Brindisi del duo Dionisio-Volume ha chiuso due operazioni in entrata. Sono già a disposizione di Totò Ciullo il difensore classe 2001 Eugenio Nardelli e l’attaccante 21enne Domenico Cuomo, scuola Sampdoria e reduce dall’esperienza nel girone I con la maglia del San Tommaso. Sempre per il reparto avanzato, piace e non poco l’attaccante Santiago Matias Dorato, attualmente in forza al Team Altamura.