PRIMA CATEGORIA/C – Leverano, pari in Zona Caraccio. Melendugno, tanti rimpianti. Il Seclì non si ferma più… Il punto dopo la 13ª giornata

Il big-match della tredicesima giornata di Prima Categoria/C tra Goleador Melendugno e Leverano, prima e seconda della classe, si conclude in pareggio con gli ospiti che agguantano il pareggio con Caraccio su rigore all’ottavo minuto di recupero del secondo tempo. Il Seclì, alla quarta vittoria consecutiva, sconfigge il fanalino di coda Latiano, agguanta il secondo posto e continua la sua stagione da favola. Il Salve, nel posticipo, batte in trasferta la Virtus Lecce e con una partita da recuperare prova a tornare in corsa per il primo posto. Il Tricase, dopo quattro giornate di astinenza dai tre punti, torna alla vittoria battendo lo Zollino, consolidando il quinto posto.

Il Capo di Leuca del rientrante mister De Giuseppe, cala il pokerissimo contro il Monteroni, sugli scudi Pirelli con una tripletta. L’Atletico Veglie, in pieno recupero, vince il derby salvezza contro il Copertino, inguaiando gli uomini di Pagano.

Domani pomeriggio, 19 dicembre, dalle ore 14.30, la classifica subirà delle modifiche in virtù della prosecuzione del match tra Salve e Galatina, interrotto al 22′ del primo tempo sullo 0-0, per pioggia, lo scorso 24 novembre.

Nella prossima giornata regolare, invece, ultima del 2019, gli uomini di Schito renderanno visita al Salve, una sfida nella sfida per ammazzare o riaprire il torneo, dato che la Goleador Melendugno osserverà un turno di riposo. Il Seclì ospiterà la Virtus Lecce, per continuare a sognare il primo posto che non sembra impossibile per gli uomini di Solidoro. Il Tricase renderà visita al Copertino, una partita che qualche anno fa valeva i playoff dell’Eccellenza. Il Capo di Leuca vorrà continuare a risalire la classifica contro il Latiano, che sembra ormai spacciato per disputare i playout; il Galatina misurerà le ambizioni playoff in casa del Monteroni. Il quadro del quattordicesimo turno si chiude con due scontri salvezza, tra Soleto e Atletico Veglie e tra Zollino e Cedas Brindisi.

La redazione di SalentoSport si associa al dolore che ha colpito David Caraccio, per la perdita del padre in questi giorni.