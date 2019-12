VIRTUS MATINO – Il colpo in attacco arriva dall’Eccellenza. Fatta per un ex Martina

La nostra indiscrezione di qualche giorno fa è stata confermata, Vincenzo Richella è un nuovo calciatore della Virtus Matino. La società della presidentessa Costantino ha quindi deciso di rinforzare il proprio pacchetto avanzato puntando su un prospetto dell’indubbio spessore come Richella, reduce dall’esperienza in Eccellenza con il Martina, ma protagonista nelle passate annate con la maglia di Virtus Francavilla, Fasano, Avetrana e Gallipoli sempre nella Premier League pugliese. L’attaccante classe 1994 ritroverà quindi mister Giuseppe Branà e il direttore Antonio Bruno, dopo la fantastica cavalcata di Avetrana, conclusasi con la sconfitta nella semifinale playoff, dopo un miracoloso terzo posto in campionato.

“Sono molto soddisfatta di essere riuscita a portare a Matino un attaccante del livello di Vincenzo – racconta la presidentessa della Virtus, Cristina Costantino -, il direttore Bruno era sulle sue tracce da diverso tempo, già dalla scorsa estate, ma per diverse dinamiche l’affare non andò in porto; ora siamo finalmente riusciti a chiudere quest’operazione. Quello di Richella – prosegue – è un chiaro segnale da parte nostra, un rinforzo di spessore, per cercare di migliorare quanto già di buono fatto nel girone d’andata. In chiusura è doveroso da parte mia ringraziare Gianni Massa per la preziosa collaborazione in questa importante trattativa”.