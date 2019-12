DEGHI – E. Palma: “Nessuno ci è mai stato superiore sul piano del gioco. E ora comincia un altro campionato”

Domenica nell’ultima gara del girone d’andata del campionato d’Eccellenza, la Deghi è riuscita a piegare l’Audace Barletta, grazie ai gol messi a segno da Eugenio Palma e dall’ultimo arrivato Damian Salto. Proprio l’ex Otranto e Casarano ha parlato a ridosso del match: “Una vittoria che volevamo centrare tutti i costi – sottolinea l’attaccante orange, Eugenio Palma – e che abbiamo meritato. Affrontavamo un avversario ostico, reduce da un paio di battute d’arresto consecutive, ma per noi era fondamentale fare bottino pieno. Sotto i dettami del mister abbiamo preparato al meglio il match nel corso della settimana e in campo abbiamo raccolto i frutti”.

Successo a parte, domenica è arrivato anche il terzo sigillo stagionale, che ha di fatto aperto le danze: “Segnare fa sempre piacere, più importante che la mia realizzazione sia servita a portare a casa la vittoria. Un gol non casuale, costruito con il lavoro in allenamento”.

La prima parte di campionato vede la Deghi girare a 19 punti, un buon bottino nonostante qualche piccolo incidente di percorso: “Nessuna squadra in questa prima parte ci è stata mai veramente superiore sul piano del gioco – ammette Palma – e anche quando siamo usciti sconfitti non sono mancati i complimenti per quanto fatto sul campo. Con il ritorno, comincia un altro campionato. L’obiettivo è quello di affrontare ogni partita come se fosse una finale – la conclusione – alzando l’asticella e portando sempre più in alto i colori della Deghi Calcio“.