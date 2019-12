LECCE – Nuova era per il calcio femminile salentino. Sticchi Damiani presenta la Women Lecce

Si è tenuta questo pomeriggio la conferenza di presentazione della neonata Women Lecce, squadra femminile che partecipa ai campionati dì Serie C, Under 17, Under 15 e Under 12. Presenti all’incontro con la stampa, oltre alle 100 tesserate delle varie squadre e allo staff tecnico, il presidente Saverio Sticchi Damiani, il direttore generale Giuseppe Mercadante, il Responsabile dell’Area Legale Domenico Zinnari e Lino De Lorenzis, fondatore della Salento Women Soccer.

“Si è conclusa una prima fase ed inizia un nuovo percorso – le parole del dg Mercadante -. Due anni fa, quando militavamo in Lega Pro, fu introdotta una nuova normativa, in materia di calcio femminile. A livello femminile la realtà operante sul nostro territorio da svariati anni era la SWS ed era giusto unire le forze. I meriti di questo matrimonio sono da attribuire ad entrambe le parti”.

“La nostra realtà conta oltre 100 tesserate – racconta Lino De Lorenzis -. Per noi questo è un giorno molto importante, siamo nati il 3 ottobre 2000 e da allora abbiamo fatto tanta strada. Adesso si apre un nuovo capitolo e spero che il futuro ci riservi tantissime soddisfazioni. Ringrazio l’US Lecce per aver regalato un sogno a queste ragazze“.

Il presidente Sticchi Damiani ha svelato come “per poter realizzare questo progetto abbiamo costituito una SRL, in cui l’US Lecce è socio al 51%. Entriamo in punta di piedi, dopo un ottimo lavoro svolto per 19 anni, con il massimo rispetto per chi ha fatto la storia del calcio femminile a Lecce. Volevamo questo matrimonio, con la squadra femminile espressione del nostro territorio e per questo abbiamo ottenuto una deroga speciale, in quanto la SWS milita in Serie C, mentre la normativa prevede che la squadra femminile disputi la Serie A o B. Concludo dicendo che l’US Lecce sarà sempre al vostro fianco”.