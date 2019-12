SERIE A – In tre salteranno Lecce-Bologna: il Giudice sportivo della 16ª giornata

Due defezioni per il Lecce in vista del match interno col Bologna. Non ci saranno né Lapadula, né Majer, che, tra l’altro, è anche infortunato. Negli emiliani, invece, mancherà il difensore brasiliano Danilo.

Il dettaglio del Giudice sportivo della sedicesima giornata di Serie A:

CALCIATORI – Una giornata di squalifica a testa per: Danilo (Bologna), Sofyan Amrabat (Verona), Rodrigo Bentancur (Juventus), Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez (Inter), Theo Hernandez e Lucas Paquetà (Milan), Gianluca Lapadula e Zan Majer (Lecce), Ronaldo Vieira (Sampdoria).

AMMENDE – 20mila euro al Cagliari (intemperanze dei propri tifosi verso l’arbitro di Cagliari-Lazio); duemila euro al Bologna (lancio di un fumogeno incampo da parte di propri tifosi).

Sempre nella giornata di oggi, la Lega di Serie A ha comunicato che la gara tra Lazio e Verona, in programma domenica prossima, si giocherà il 5 febbraio 2020 per via degli impegni di Supercoppa della squadra capitolina. La Juventus, invece, avversaria della Lazio, scenderà in campo già domani pomeriggio a Genova contro la Sampdoria.