PROMOZIONE/B – Matino, la gara perfetta. Racale col pallottoliere, Ostuni vola col trio delle meraviglia: il punto

Il big match della quindicesima giornata, ultima del girone d’andata del girone B di Promozione, è quello che si gioca a Ugento tra il Matino e il Manduria. In una sfida tra “fuori le seconde” e tra le due squadre più prolifiche del campionato, è l’attacco biancazzurro ad avere la meglio. Con un gol per tempo il Matino liquida la pratica Manduria e prova a rimanere nella scia del Racale, sempre lontano quattro lunghezze. Il gol che mette il sigillo alla gara porta la firma di Doukourè, che si riprende il comando solitario della classifica marcatori, a quota dodici. Quarto risultato utile consecutivo per gli uomini di Giuseppe Branà, terzo successo nelle ultime quattro gare. Secondo ko di fila, invece, per il Manduria, che, probabilmente, sta pagando il grosso dispendio energetico, al netto di una rosa non troppo vasta, di una prima parte di stagione condotta da protagonista.

Il Racale esagera contro i ragazzi dell’Uggiano. Quattro delle sette reti con cui la capolista travolge la cenerentola del torneo portano la firma del puntero argentino Salguero, che va in doppia cifra. Situazione disperata per i gialloblù, fermi a tre punti, frutto di tre pareggi, e che hanno anche il peggior attacco, dieci i centri al passivo, al pari del Veglie e la difesa più perforata, trentasette volte.

Vola l’Ostuni, grazie al suo trio delle meraviglie, Caruso-Longo-Capristo. Undici gol per Caruso, sette per Longo, sei per Capristo. Contro il Veglie è arrivato il quinto successo di fila, che vuol dire terzo posto in classifica. Un punto in più del Manduria, scivolato al quarto posto. E sono undici anche le marcature di Diego De Giorgi, che con una doppietta trascina il Taurisano alla vittoria sul campo del Sava. Primo test di maturità superato dal Toro, prima della fine dell’anno solare. I granata, che devono cercare di rendere più uniforme il proprio cammino, dando continuità ai risultati, ora sono attesi dalla trasferta sul campo del Matino.

Il Sava perde la prima partita dopo quattro vittorie consecutive. E giovedì si recupera il secondo tempo con l’Avetrana, partendo dal vantaggio di 1-0 e dalla superiorità numerica. A proposito di Avetrana, punti pesanti per la formazione di mister Franco, che ritrova l’eroe dell’Eccellenza Antonio Petranca e sbanca il campo dell’Aradeo grazie ai suoi due migliori attaccanti, Sanyang e Minelli.

Comincia nel migliore dei modi l’avventura di Riccardo Cornacchia sulla panchina del Novoli: contro il Carovigno è arrivata la prima vittoria dopo sei sconfitte consecutive. Il Maglie del neo acquisto Coquin, preso per sostituire Alessandro Carrozza, accasatosi alla Deghi, continua la rincorsa ai playoff, regolando col classico risultato all’inglese un Brilla Campi che non vince una partita da sei giornate. Aveva suonato la carica alla vigilia del match con la Salento Football Francesco Indirli, convinto di poter fare risultato pieno e la vittoria è arrivata, a cancellare un digiuno che durava da quattro giornate. Respira, dunque, la De Cagna, momentaneamente uscita fuori dalla zona playout.

Dove resta invischiata la Salento, che in settimana si è anche vista assegnare la sconfitta a tavolino, al pari del Veglie, per le vicende occorse nel turno precedente. La squadra di mister Tondi rimane penultima, a quota sette. Il Racale si conferma miglior difesa, con solo otto gol subiti. In totale sono ventisei le reti della quindicesima giornata. Prevale il segno uno: cinque vittorie interne, tre esterne e nessun pareggio.