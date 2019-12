PROMOZIONE/B – Doukoure è il bomber d’inverno, ma la concorrenza aumenta… La classifica marcatori dopo la 15ª

Dodicesimo sigillo per Doukourè, che segna una delle due reti con cui il Matino s’impone sul Manduria e si riprende il comando solitario della classifica marcatori. Salgono a quota undici Caruso, che mette il punto esclamativo alla gara tra Ostuni e Veglie e Diego De Giorgi, che con una doppietta trascina il Taurisano alla vittoria sul campo del Sava. Esagerato Salguero: il bomber argentino del Racale ne rifila quattro all’Uggiano e si porta in doppia cifra. Nona rete per Sanyang, che apre le marcature nel 2-0 dell’Avetrana ad Aradeo. Doppietta anche per Capristo dell’Ostuni. Sono ventisei le reti realizzate nella quindicesima giornata del campionato di Promozione girone B.

DODICI RETI: Doukourè (Matino);

UNDICI RETI: Birtolo (Manduria), Caruso (Ostuni), De Giorgi Diego ’93 (Taurisano);

DIECI RETI: Salguero (Racale);

NOVE RETI: Sanyang (Avetrana);

OTTO RETI: Carrozza (Maglie), Mignogna (Sava), Quarta (SF Leverano);

SETTE RETI: Meneses (De Cagna 2010), Manisi (Matino), Longo (Ostuni), Vasco (Sava), Presicce (Racale), Minelli (Avetrana);

SEI RETI: Cortese (Veglie), Scarcella (Carovigno), Cappellini (Novoli), Botrugno (Taurisano), Capristo (Ostuni);

CINQUE RETI: Migali (Aradeo), Lorenzo (De Cagna 2010), Kunde (Avetrana), Macchia (Brilla Campi),

QUATTRO RETI: Riezzo (Manduria), Lopez (Racale), Ruberto (Aradeo), Rizzo (SF Leverano), Tedesco (Novoli), Cellamare (Sava), Iurato (Maglie);

TRE RETI: Venza (Matino), De Matteis (Matino), Diagnè (Carovigno), Piccinno (Uggiano), Kandji (Sava), Aprile (Racale), Greco (Carovigno), Levanto (Aradeo), Greco (Aradeo), Garrapa (Uggiano), Arcadio (Manduria), De Benedictis (SF Leverano), Castano (Taurisano), Giorgetti (De Cagna 2010), Culiersi (De Cagna 2010);

DUE RETI: Giorgio (Matino), Iaia (Novoli), Amaddio (Sava), Brindisi (Maglie), Napolitano (Manduria), Gioia (Sava), Khalil (Maglie), Serti (Brilla Campi), Raponi (Matino), Toumi (Avetrana), Verardo (Aradeo), Zaccaria (Manduria), Carlà (Brilla Campi), Papa (Brilla Campi), Tony Lanzilotti (Carovigno), Luca (Taurisano), Colluto (Manduria), Franco (Matino), Tidiane (Carovigno), Iunco (Novoli), Turco (Carovigno/Ostuni), Pace (Maglie), Belmonte (Uggiano), Garcia (Matino), Nero (Maglie);

UNA RETE: Zilli (Taurisano), Faggiano (Novoli), Tamborrino (Carovigno), De Giorgi Diego ’85 (Racale), Enama (De Cagna 2010), Marzo (Aradeo), Ferrarese (Ostuni), Dell’Anna (SF Leverano), Parlati (Racale), Danese (Manduria), Nazaro (Sava), Bringas (Matino), D’Amicis (Matino), Cocciolo (Novoli), Zocco (Maglie), Molfetta (Ostuni), Bakary (Manduria), Baba (Veglie), Sforza (Brilla Campi), Gallone (Manduria), D’Amico (De Cagna), Giannotti (Brilla Campi), Beltrame (Sava), Permeti (Maglie), Conte (Aradeo), Perrone (Avetrana), De Carlo (Veglie), Petruzzella (Veglie), Perrone (SF Leverano), Cezza (Veglie), Protopapa (Avetrana), Leggiero (Ostuni), Santoro (Taurisano), Conte (Manduria), Setreanu (Uggiano), Citto (Maglie), Casalino (Racale), Zizzi (Ostuni), Mele (Taurisano), Salvi (Ostuni), Galeano (Avetrana), D’Ettorre (Sava), Caravaglio (Brilla Campi), Calò (Manduria), Cannone (Ostuni), Resinato (Brilla Campi), Elia (Taurisano), Aulita (Novoli), Cavallo (Sava), De Michele (Sava), Calabuig (Matino), Pirretti (Taurisano), Garzia (Uggiano), Torsello (Racale), Rodrigues (Racale), Mazza (Novoli), Gennari (Novoli).