ECCELLENZA – Pignataro, Ventura, Amodio: passi in avanti. La classifica marcatori dopo la 15ª

Tutto fermo in cima alla classifica cannonieri. Pignataro segna una doppietta nel 3-2 del Barletta al Trani e si porta a quota otto. Settima rete per Ventura del Molfetta, che apre le marcature nel 2-0 al Corato e per Amodio, autore del momentaneo gol del vantaggio del Martina sul San Marco. Doppietta anche per Negro del Trani. In totale sono ventuno le reti messe a segno nella quindicesima giornata del campionato di Eccellenza.

TREDICI RETI: Picci (Trani);

DIECI RETI: Triggiani (Molfetta Calcio), Falconieri (Corato);

NOVE RETI: Di Rito (Martina);

OTTO RETI: Pignataro (Barletta);

SETTE RETI: Pardo (Ugento), Leonetti (Corato), Ventura (Molfetta Calcio), Amodio (Martina);

CINQUE RETI: D’Onofrio (Audace Barletta), Morra (Molfetta Calcio), Libertini (Deghi Calcio), Negro (Trani);

QUATTRO RETI: Terrone (Audace Barletta), Agodirin (Corato), Lomuscio (Audace Barletta), Tusiano (Orta Nova), Di Senso (Altamura), Augelli (San Marco), Compierchio (Bisceglie), Salerno (San Marco), Scialpi (Molfetta Calcio), Sansò (Ugento), De Vita (Vieste), Saani (Molfetta Calcio), Lorusso (Bisceglie);

TRE RETI: Quitadamo (San Marco), Alemanni (Gallipoli), Maiolo (Ugento), Caputo (Barletta), Quarta (Corato), Cisternino (Otranto), D’Introno (Orta Nova), Stancarone (Trani), Musa (Bisceglie), Abrescia (Altamura), Villani (Otranto), Palma (Deghi Calcio);

DUE RETI: Regner (Ugento), Partipilo (San Severo), Difino (Deghi Calcio), Portoghese (Altamura), Portaccio (Gallipoli), Grasso (San Marco), Palazzo (Otranto), Sangarè (Vieste), Lopez (Martina), Conteh (Molfetta Calcio), Colella (Vieste), Romanazzo (San Severo), Fanelli (Barletta), Dinoia (Audace Barletta), Guacci (Audace Barletta), Dimatera (Altamura), Faccini (Barletta), Ciriolo (Altamura), Di Federico (Corato), Raiola (Vieste), Legari (Molfetta Calcio), Camasta (Corato), Zinetti (Bisceglie), Cicerello (Bisceglie), Tardini (Deghi Calcio), Monopoli (Orta Nova), Castrì (Ugento), Calò (Otranto), Cormio (Audace Barletta), Cortese (Gallipoli), Sciacca (Ugento);

UNA RETE: Greco (Altamura), Melino (Orta Nova), De Palma (San Severo), Pelosi (Orta Nova), Degiglio (Audace Barletta), Stella (Trani), Ingredda (Bisceglie), Iorio (San Severo), Mummolo (Martina), De Santis (Altamura), Lamatrice (Orta Nova), Ganci (Barletta), Traversa (San Severo), Poleti (Deghi Calcio), Ponzo (Ugento), Antonacci (Trani), Anglani (Martina), Russo (Orta Nova), Campioto (Deghi Calcio), Dascoli (Audace Barletta), Malerba (Deghi Calcio), Stifani (Gallipoli), Camporeale (Martina), Del Fuoco (San Severo), Alcazar (Gallipoli), Cordisco (Bisceglie), Ranieri (Vieste), Podo (Gallipoli), Olibardi (Corato), Gatto (Altamura), Diarra (Otranto), Di Giorgio (Bisceglie), Pasca (Ugento), Palladino (Ugento), Barrasso (Molfetta Calcio), Di Bari (Corato), Fernandez (Gallipoli), Carrozzo (Gallipoli), Mascia (Orta Nova), Dispoto (Bisceglie), Greco (Deghi Calcio), Di Meo (Audace Barletta), Aprile (Barletta), Touray (Corato), Signore (Ugento), Andrada (Vieste), Pipoli (Vieste), Amoruso (Martina), Sisalli (Altamura), Dibenedetto (Altamura), Porcino (Gallipoli), Lavopa (Molfetta Calcio), Quacquarelli (Corato), Procida (Barletta), Monopoli (Deghi Calcio), Gazquez (Martina), Mastrodonato (San Severo), Varsi (Barletta), Salto (Deghi Calcio), Caroppo (Otranto), Menicozzo (San Marco).